Színre lépett a sérült férfi: kegyetlen következményei vannak a májusi cirkuszi tragédiának

Továbbra is munkaképtelen az a férfi, akit még májusban ért súlyos baleset a Richter Florian Cirkuszban – írja a Blikk.

Végig eszméleténél volt, millimétereken múlt, hogy nem a hatéves lányára zuhant a rúd – mondta el a lapnak a férfia, akit még májusban szállítottak mentőhelikopterrel kórházba, miután egy többméteres vascső csapódott rá. A sérült férfi agyrázkódást és arckoponyatörést szenvedett. Most azt is mondta, hogy kártérítési keresetet nyújt majd be a cirkusszal szemben, ugyanis kieső bevételeit szerinte kompenzálni kell. Az ügyben egyébként a rendőrség is vizsgálódik, az még tart, viszont annak az állásáról nem tájékoztatták a pórul járt férfit.