Neked is van lyukas fogad? Erről jobb, ha tudsz: tiltólistára kerülhet ez a veszélyes fogtömés

Rendkívül környezetszennyező az amalgámos fogtömés, az EU végre lépni akar.

Az EU-ban már számos országban nem használnak olyan fogtömést a fogászok, amely amalgámból van, ugyanis ez higányt tartalmaz. Egységes tiltás még nincs, de ez hamarosan felgyorsulhat, és akkor hazánkban is komoly változásokat tapasztalhatnak a fogorvoshoz járók.

A Transtelex azt írja, hogy az amalgámtöméseket a rendkívüli környezetszennyező voltjuk miatt is szeretnék végleg kivonni a forgalomból, a tiltási határozat megszületése azonban már évek óta késedelmet szenved. Az Európai Bizottság a napokban jelentette be, hogy kt év múlva, vagyis 2025-től javasolja az amalgámtömések használatának betiltását, illetve az amalgám előállítását, importját és exportját is tilalom alá helyeznék. A friss mérések szerint már így is kicsit késő a lépés, mert mind a levegőben, mint az óceánokban igen magas a higany szintje: a légkörben hatszoros, a vizekben háromszoros "túlerőben" van ez a vegyület.