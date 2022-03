Végre vége az ötödik hullámnak: elárulta a víruskutató, meddig tart még a járvány

Még másfél-két hónapig emelkedhet a légzőszervi megbetegedések, köztük a koronavírus-fertőzések száma - mondta az InfoRádiónak nyilatkozó víruskutató. Rusvai Miklós szerint bár túl vagyunk az ötödik járványhullámon, de megbetegedések továbbra is lesznek, legfeljebb nem olyan nagy arányban, mint korábban.

Nem vagyunk még túl teljesen a járványon, a légzőszervi betegségek periódusa ugyanis május közepéig tart - fogalmazott Rusvai Miklós víruskutató. "Túl korán futott le ez az omikron járványhullám. Tavaly az alfa variáns által okozott tavaszi hullám biztonságosabban ért véget a tavasz végén, mert már nem fért bele egy újbóli esetszám-növekedés. Most sajnos másfél-két hónapig még elképzelhető, hogy a légzőszervi megbetegedések, így a koronavírusos fertőzések száma még növekedni is fog" - mondta a szakértő.

Az, hogy az influenzaszerű és a náthás, légzőszervi megbetegedések száma is növekszik, nem mond ellent annak, hogy vége az ötödik járványhullámnak, de megbetegedések továbbra is lesznek, legfeljebb nem olyan nagy arányban, mint korábban - tette hozzá Rusvai Miklós. A víruskutató szerint biztosan lesznek még új vírusvariánsok, de ahhoz, hogy nagyon kellemetlen meglepetés érjen minket, a vírus három tulajdonságának ugyanabban a mutánsban kell rossz irányba változnia. Ennek minimális a valószínűsége, de matematikai esélye továbbra is van - mondta.