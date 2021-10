Újabb szigorítások Budapesten: már itt is kötelező lesz a maszkviselés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Pár órával azután, hogy a kormány új járványügyi intézkedéseket jelentett be a koronavírus negyedik hulláma ellen, Karácsony Gergely a Facebookon reagált ezek tartalmára. Néhány perccel később a Fővárosi Önkormányzat sajtótájékoztatót is tartott, amelyen megerősítették, a főpolgármester saját hatáskörben korlátozásokat vezet be.

A főpolgármester bejelentette, a budapesti operatív törzs csütörtökön több döntést is meghozott. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint Karácsony Gergely Facebook-posztjából kiderült: Amint megjelenik a kötelező oltásról szóló kormányrendelet, a Fővárosi Önkormányzat cégeivel és intézményeivel, valamint a munkavállalói érdekképviseletekkel megkezdik az egyeztetéseket arról, hogy melyek azok a közszolgáltatások szempontjából alapvető munkakörök, ahol a koronavírus elleni oltás felvételét elő lehet írni . Karácsony szerint biztosan érintett lesz az idősotthonban dolgozó, a fokozottan veszélyeztetett idősekkel kapcsolatba kerülő dolgozók majdnem teljes köre.

. Karácsony szerint biztosan érintett lesz az idősotthonban dolgozó, a fokozottan veszélyeztetett idősekkel kapcsolatba kerülő dolgozók majdnem teljes köre. A főpolgármester azoknál a fővárosi intézményeknél, ahol erre jogszabályi lehetőség van – ilyenek például a fővárosi színházak, mozik, könyvtárak –, saját hatáskörben elrendeli a beltéri kötelező maszkhasználatot november elsejétől. Emellett kezdeményezi a kormánynál, hogy a romló járványügyi adatok miatt általánosságban is rendelje el a beltéri maszkhasználatot.

november elsejétől. Emellett Kezdeményezi azt is, hogy a csütörtökön bejelentett kormánydöntésekről szóló határozatok megjelenése előtt a kormány haladéktalanul egyeztessen az önkormányzati szövetségekkel. Mint ismeretes, Gulyás Gergely csütörtöki bejelentései alapján a negyedik hullám elleni védekezés jegyében három új intézkedésre kerül sor: bevezetik a kötelező maszkviselést a közösségi közlekedésen, lehetővé teszik a cégeknek, hogy kötelezzék a dolgozóikat az oltásra, látogatási tilalmat rendelnek el az egészségügyi intézményekben. EZ IS ÉRDEKELHET Gulyás Gergely bejelentette: kötelező munkahelyi védőoltás jön, visszatér a maszkhasználat is Magyarországon Tegnap ülésezett a kormány, fontos döntések születtek: a munkahelyek előírhatják a kötelező védőoltást, újra kötelező lesz a maszkhasználat a tömegközlekedési eszközökön. Címlapkép: facebook/karacsonygergely

