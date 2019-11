Ravasz tolvajok portyáznak itthon: ezzel a módszerrel fosztják ki az otthonod

Több mint 9 milliárd forintnyi értéket loptak el a magyaroktól tavaly - derült ki a Belügyminisztérium adataiból. Az összeg csupán töredéke térült meg. Kiderült, hogy legfőképpen a készpénzt és a kisebb értékeket keresik a betörők, amiket az emberek általában elég egyértelmű helyekre rejtenek.

Tavaly csaknem 8,9 milliárd forinttal károsították meg a magyarokat a tolvajok, legalábbis ez derült ki a Belügyminisztérium legfrissebb, lopásokra vonatkozó adataiból. A táblázat szerint a károk csupán töredéke, 561 millió forintnyi térült meg. Bár a tárcának nincsenek arra vonatkozó adatai, hogy pontosan miket loptak el a magyar bűnözők, de a Pénzcentrum korábban körbekérdezte erről a biztosítókat:

kiderült, hogy a hazai betörők kedvence továbbra is a készpénz.

A bűnözők leginkább erre utaznak, és óriási tévhitnek bizonyult, hogy a tolvajok bármit elvisznek, amit érnek. A lényeg az, hogy minél nagyobb értéket mindél kevesebb idő alatt be lehessen gyűjteni, tehát kápé mellett az ékszerekre és a kisebb, de értékes elektronikai cikkekre utaznak a leginkább. Emellett "kedveltek" még azok az értékesebb dolgok is, amiket nem a lakásban, hanem mondjuk a fészerben, garázsban tárolunk: a barkácsgépek, kerékpárok, horgászcuccok például.

Az éj sötét, és tele van iszonyattal

Sajnos nem csak Vuk-nak, hanem a betörőknek is a legjobb barátja a sötétség, abból pedig most nincs hiány: ma (november 5-én) már 16:21-kor lenyugszik a nap, és egészen februárig így fog ez menni - egészen pontosan február 12-én lesz legközelebb 17 óra utáni napnyugtánk, 17:01-kor.

A tél tehát a betörők főszezonja, ezt a brit adatok is megerősítik: tavaly a sötétebb hónapokban a Halifax biztosítónál például 35 százalékkal növekedtek meg a betöréshez köthető kárbejelentések. Az Independent cikke szerint az emberek 40 százaléka nem ellenőrzi, hogy becsukta-e az ablakokat, 29 százalék még az ajtót sem nézi meg - márpedig, ha ezek nyitva maradnak, akkor a tolvajok szabadon bejárhatnak a lakásba.

Az egyszerűség hívei

Ahogyan fentebb is említettük: a betörők arra törekszenek, hogy minél hamarabb végezzenek, a legtöbben kevesebb mint 10 perc alatt rámolják ki a házat. Éppen az idő hiánya miatt pedig igyekeznek megtalálni a legkönnyebb utat a behatolásra - lehetőleg csendesen. A lakás gyengepontjai általában a bejárati ajtók üvegablakai: a kiskaput a legegyszerűbben valamilyen fóliával lehet becsukni, de akár valami erősebb laminált üveget is beszerezhetünk. A lap szerint érdemes még akkor is zárva tartani mindent, ha mondjuk csak a kertbe, garázsba ugrottunk ki, vagy az emeleten vagyunk, hiszen a rablók pikk-pakk végeznek.

Úgy is védekezhetünk a betörők ellen, ha elhitetjük velük, hogy otthon vagyunk: a szakértők szerint érdemes beszerezni például időzíthető, vagy távolról vezérelhető lámpákat, amik olykor-olykor felkapcsolnak akkor is, ha nem vagyunk otthon. A házon kívülre pedig érdemes mozgásérzékelős lámpákat is telepíteni.

Itt tuti nem keresnek értéket

Nemrégiben ex-betörők nyilatkoztak arról, hogy hová érdemes elrejteni az értékeket: hihetetlen, de a legnagyobb biztonságban a tészták között, a gabonapelyhes dobozban, illetve a gyerekjátékok közé eldugva vannak az értékeink. A korábbi bűnözők szerint a legtöbben a fiókokba, serpenyőkbe, edényekbe próbálják eldugni az értékeiket, ezt pedig tudják a betörők is - ide nyúlnak elsőként.

A John Lewis csoport szerint a gyerekszoba mellett a kanapé, vagy a bútorok alá is jó eldugni a cuccokat - hiszen a betorők igyekeznek viszonylag gyorsan és csendben dolgozni, így nem vesződnek a bútorok tologatásával. A volt tolvajok arról is beszéltek, hogy az autó, vagy a ház kulcsait nem érdemes külön erre a célra árult szekrényben tárolni, hiszen mindenki tudja, hogy ott van.

Hasznos tanácsok a betörők ellen

Bár egyetlen ökölszabály sem véd meg 100 százalékig bennünket attól, hogy betörés áldozatai legyünk, érdemes a lehető legtöbb mindent megtenni azért, hogy a lehető legkevesebb esélyünk legyen célponttá válni.

Az Allianz biztosító szerint érdemes a tulajdonosoknak felmérniük azt, hogy hogy betörés esetén, egy betörő 2-10 percen belül milyen mértékű kárt tudna okozni, ha bejut a lakóingatlanba. Ez azért fontos meg sok tolvajt az alkalom szül, sőt ahogy azt érthető is, a betörők nem szeretnek sok időt eltölteni az ingatlanban, hiszen minél tovább ejtőznek, annál nagyobb a lebukás veszélye.

A Groupama szakértő kifejezetten felhívják a figyelmet, hogy ha elmegyünk otthonról, soha ne hagyjuk nyitva - még bukóra sem - a nyílászárókat! Ez kitűnő célpont, és kifejezetten hívogató a nem kívánt személyeknek. A vasalatot minimális erőfeszítéssel ki tudják akasztani, és már bent is vannak a lakásunkban. Ezen felül érdemes nyaralás előtt lenyírni a sövényt, s ezáltal belátást engedni az utcáról, a szomszédok felől. Az illetéktelen behatolók nem szeretik, ha láthatók.

Azt is fontosnak tartották kiemelni, hogy a kertben sem érdemes nagyobb értékű tárgyakat elől hagyni, hiszen ezek kifejezetten csalogatják a betörőket. Nem beszélve például egy kerti létráról, ami a házba való bejutást is megkönnyítheti. Ami pedig talán még ennél is fontosabb

Semmiképpen se tegyük közhírré a közösségi portálokon, hogy nem tartózkodunk otthon, és a lakásunk üresen áll a nyaralásunk során.

A régi zárakat is érdemes ezen felül lecserélni, nem beszélve arról, hogy a védelmi rendszer beszerelésekor érdemes egyeztetni a biztosítóval, és olyan rácsot felszerelni például, ami biztosan véd, és a biztosító is tényleges védelmi rendszerként tartja számon. Ugyanez igaz a széf használatára is, egy jó széf ugyanis egyfelől megnehezíti a betörők dolgát, másfelől a biztosítók is jobban biztosítják a széfben elhelyezett tárgyakat.

Ha építkezünk, gondosan válogassuk meg beszállítóinkat, kivitelezőnket. Nem egyszer tapasztaltuk, hogy időnként maga a beszállító gondoskodik a tulajdonos által megrendelt eszközök eltűnéséről

- hívta fel a figyelmet a Groupama szakértő csapata. A K&H arra hívta fel kifejezetten a figyelmet, hogy senki ne tartson otthon az indokoltnál több készpénzt, illetve jó, ha van távfelügyeletre bekötött riasztó kivonuló szolgálattal. Ugyanis igazából ez jelent valós védelmet, önmagában a riasztó nem lehet mindig elég.

Az Aegon azt emelte ki szerkesztőségünknek, hogy családi ház esetén az utcafront felöl ne telepítsünk átláthatatlan sűrű bokrokat, mert ezzel megkönnyítjük a betörők dolgát, mivel takarásban "nyugodtan" tudnak dolgozni. Legyünk mindig körültekintőek és óvatosak, ezzel megelőzhetjük a bajt.