Itt vannak az újabb oroszok elleni szankciók: Magyarország is jóváhagyta őket

Magyarország is jóváhagyta az oroszok elleni újabb szankciókat - írja a Telex.

Az Európai Unió tagállamainak nagyköveti testülete jóváhagyta a 15. szankciós csomagot Oroszország ellen, válaszul az Ukrajna elleni agresszióra. A magyar EU tanácsi elnökség által közzétett információk szerint ez az első ilyen intézkedéscsomag, amelyről Magyarország elnöksége alatt született megállapodás.

Az új szankciók több területen is szigorítást jelentenek. Egyrészt bővül a már meglévő szankciós lista, újabb személyekkel és szervezetekkel. A célpontok között olyan entitások is szerepelnek, amelyek közvetett módon segítik Oroszország katonai és technológiai fejlesztéseit az exportkorlátozások kijátszásával. Ezek az entitások nem csak Oroszországban, hanem harmadik országokban is megtalálhatók.

A csomag másik fontos eleme a harmadik államok hajóinak tevékenységét érintő korlátozás. Azok a hajók, amelyek bármilyen módon hozzájárulnak vagy támogatják Oroszország Ukrajna-ellenes politikáját vagy tevékenységét, szintén szankciók alá esnek.

Az intézkedéscsomag jóváhagyása jelzi, hogy az Európai Unió továbbra is elkötelezett az Oroszországgal szembeni gazdasági nyomásgyakorlás mellett, és kész újabb lépéseket tenni az ukrajnai konfliktus megoldása érdekében.