Videón a Szahara, ahogy az elmúlt 50 évben még senki nem látta: ennek most sokan örülhetnek

Az elmúlt évtizedek legnagyobb esőzése sújtotta Marokkót szeptemberben, ami a Szahara sivatag egyes részeiben is rendkívüli áradásokat okozott. A két nap alatt lehullott csapadékmennyiség megközelítette az éves átlagot, és olyan területeket is elöntött, amelyek évtizedek óta szárazak voltak - közölte a New York Post.

A marokkói kormány tájékoztatása szerint a délkeleti Rabkeleti térségében egy nap alatt 4 centiméternyi eső hullott. Az esőzések hatására az 50 éve kiszáradt Iriqui-tó medre ismét megtelt vízzel, amit a NASA műholdas felvételei is megerősítettek. A tó a Zagora és Tata közötti területen található. Az áradások Merzougát is elérték, ami különösen figyelemreméltó, hiszen a térséget hat egymást követő év szárazsága sújtotta korábban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Houssine Youabeb, a marokkói meteorológiai főigazgatóság munkatársa kiemelte: 30-50 éve nem volt ennyi eső ilyen rövid idő alat". A szakember hozzátette, hogy az esőzések hosszú távú hatással lehetnek az ország időjárására a levegő megnövekedett nedvességtartalma miatt. A jelenség természetesen a TikTokon és a YouTube-on is virális lett, ahogy azt például az alábbi videó is bizonyítja: A rendkívüli időjárás pozitív következménye, hogy a víztározók rekordgyorsasággal teltek meg, ami új vízforrásokat biztosít a helyi lakosság számára. Az esőzések jelentősége különösen nagy a régóta tartó szárazság után, ami komoly kihívások elé állította a térség vízgazdálkodását.

Címlapkép: Getty Images

