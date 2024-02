Meghalt a Rotschild-klán feje: mi lesz a dinasztia mesés vagyonának sorsa?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

87 éves korában elhunyt Lord Jacob Rothschild, a híres Rothschild bankárcsalád tagja. Karrierjét 1963-ban kezdte az NM Rothschild & Sons banknál, és 1980-ban Sir Mark Weinberggel közösen alapított több vállalatot, beleértve a J Rothschild Assurance Group-ot, amely ma St James's Place néven ismert. Ezenkívül számos vezető pozíciót töltött be különböző szervezeteknél, így például 2003 és 2008 között a BskyB televíziócsatorna elnökhelyetteseként is dolgozott. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Rothschild nem csak a pénzügyi világban tett kiemelkedő teljesítményt, hanem aktívan részt vett művészeti tevékenységekben és sokat jótékonykodott is. Korábban olyan jelentős intézményekkel állt kapcsolatban, mint a National Gallery és a National Heritage Memorial Fund valamint a Heritage Lottery Fund, ahol kuratóriumi elnöki pozíciókat töltött be. Az ő munkásságát és hozzájárulását az irodalomhoz, művészetekhez, művelődéshez és tudományhoz 2002-ben érdemrenddel ismerték el. A családja által kiadott nyilatkozatban Lord Jacob Rothschildot mint kiváló pénzembert, a művészetek és kultúra bajnokát, odaadó közszolgát, az izraeli jótékonysági ügyek és zsidó kultúra szenvedélyes támogatóját, lelkes környezetvédőt, valamint szeretett barátot, apát és nagyapát méltatták.

Címlapkép: Getty Images

