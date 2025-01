Óriási bajban van a magyarok kedven olcsóboltja: bezuhantak az eladások, mi lesz így?

Az Associated British Foods (ABF) csütörtökön közzétett jelentésében lefelé módosította a Primark ruházati üzletágának éves értékesítési előrejelzését, miután a karácsonyi negyedévben csalódást keltő eredményeket ért el a fő brit és ír piacon. A vállalat most "alacsony egyszámjegyű" forgalomnövekedést vár 2025-re a Primark számára, szemben a korábbi "közepes egyszámjegyű" növekedési prognózissal.

Az ABF közlése szerint a Primark teljes forgalma 2%-kal nőtt a január 4-ig tartó 16 hétben, ami a pénzügyi év első negyedévét jelenti. Ezt a növekedést elsősorban az új üzletnyitások eredményezték. Azonban a hasonló árbevételhez viszonyítva 1,9%-os csökkenés mutatkozott, ami főként az Egyesült Királyságban és Írországban tapasztalt 6,0%-os visszaesésnek tudható be. Ez a két piac adja a Primark értékesítésének mintegy 45%-át. A vállalat részvényei a hírek hatására 2%-os mínuszban nyitottak, de később mérsékelték a veszteségeket, és 1933 penny körül stabilizálódtak.

Az ABF szerint az Egyesült Királyságban és Írországban a karácsonyi kereskedelem kulcsfontosságú heteiben tapasztalt növekedést több mint ellensúlyozta a gyengébb őszi teljesítmény. A cég ezt a kihívásokkal teli kiskereskedelmi környezettel magyarázt - írta meg a Reuters.

"A vásárlói bázisunk egyes elemein belül a kereskedelmi aktivitás gyenge volt az óvatos fogyasztói hangulat és az enyhe őszi időjárás miatt a szezonális vásárlási katalizátor hiánya miatt" - közölte a vállalat.

A Primark teljesítménye összhangban van mással, az alacsonyabb jövedelmű fogyasztókat célzó kiskereskedők tapasztalataival. A JD Sports sportruházati csoport, az Argos általános árucikkekkel foglalkozó üzletág, a Greggs pékséglánc és a Poundland diszkontáruház mind gyenge karácsonyi forgalomról számoltak be. Ezzel szemben a Next és a Marks & Spencer ruházati kiskereskedők kedvező eredményeket értek el, bár a Next kiemelte az üzletek relatív gyengeségét az online értékesítéshez képest.

Fontos megjegyezni, hogy a Primark, versenytársaival ellentétben, nem kínál online kiszállítást, bár rendelkezik click and collect szolgáltatással.

Az AB Foods fenntartotta az élelmiszer-, cukor-, mezőgazdasági és alapanyag üzletágakra vonatkozó előrejelzését. Az első negyedévben az olyan márkákat magában foglaló élelmiszerüzletág bevételei, mint a Twinings tea, a Jordans gabonafélék, a Kingsmill kenyér és az Ovaltine italok, 1%-kal nőttek, míg a cukorértékesítés 2%-kal csökkent.