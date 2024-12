Megnyitott az egyik legolcsóbb magyarországi élelmiszerbolt: roham várható, csak így lehet bejutni

Hosszú évek után jelentős változást hozott a Metro áruházlánc: a korábban kizárólag vállalkozók számára elérhető nagykereskedelmi bolt kapuit megnyitotta a lakosság előtt. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy magánszemélyek is kártyát igényeljenek.

Évtizedes hagyományt szakított meg a Metro áruházlánc: mostantól nemcsak vállalkozók, hanem magánszemélyek is vásárolhatnak az üzleteikben. A korábban kizárólag céges regisztrációval elérhető kártya most már magánszemélyek számára is igényelhető, így mindenki hozzáférhet az áruház termékeihez.

Korábban a Metro kártya kiváltásának feltétele a vállalkozói igazolvány vagy céges regisztráció volt, azonban az új szabályozással minden vásárló egyszerűen és gyorsan igényelhet kártyát online vagy személyesen. Ezzel az áruház célja a vásárlók körének bővítése, különösen a minőségi élelmiszerek iránt érdeklődők számára.