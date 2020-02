Tévhit, hogy a maszk megvéd a koronavírus ellen: így utazz, ha nem akarod elkapni

A koronavírus okozta szükséghelyzet nagyban érinti a külföldi turizmust, szigorodtak a szabályozások, egyre több hely kerül a nem javasolt úticélok listájára, a légitársaságok időszakosan megszüntették egyes járataikat is, és a lakosság is tömegesen mondja le az utazásait. Viszont ha valaki mégis az utazás mellett dönt, akkor érdemes megtenni néhány óvintézkedést. Mutatjuk a szakértők tanácsait.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Kína teljes Hupej tartományát az I. utazásra nem javasolt biztonsági kategóriába sorolta, és Kína egész területe a II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségek kategóriába került, ahova csak halaszthatatlan ügyben javasolt utazni. Viszont nem csak Kínában terjed a koronavírus: Kínán kívül 24 országban jelent meg az újfajta koronavírus.

Nagy-Britanniában koronavírus okozta újabb fertőzést észleltek az egészségügyi hatóságok: a hatóságok nagy erőkkel kutatnak azok után, akik szintén egy helyen tartózkodtak a már megállapított fertőzöttekkel. Spanyolországban vasárnap közölték, hogy rábukkantak az országban egy második koronavírussal fertőzött személyre, egy brit állampolgárra, akit Mallorcán kórházba vittek. Az első koronavírusos személy Spanyolországban egy német turista volt. Őt a Kanári-szigeteken kezelik. Jokohama japán kikötővárosban feltartóztatott másik üdülőhajón, a brit Diamond Pricessen viszont 70 fertőzött utast találtak. A hajó továbbra is karanténban van.

A koronavírus járvány kivételes helyzetet teremtett a turizmusban: több légitársaság óvintézkedéseket vezetett, törölte a Kínába induló járatait, díjmentes átfoglalást, illetve teljes visszatérítést adott az utasoknak. Számos ország úgy döntött, nem engedi be a Kínából érkező repülőgépeket, sőt Dél-Koreában már nem köthetnek ki az óceánjáró luxushajók.

Sok szállodában elengedik a már lefoglalt szállások lemondási díját.

Kelet-Ázsiában drasztikus veszteséget okoz a járvány, bezuhanhat az egzotikus utazások ára. A csoportos utak mellett az egyéni jelentkezésekben is érződik, hogy a koronavírus miatt korlátozzák a kínai turisták utazását - mondta el Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) alelnöke. Ha néhány héten belül nem sikerül megfékezni a koronavírust, áprilistól jelentősebb bevételkiesésre számíthatnak az utazásszervezők.

Nem kell feleslegesen pánikba esni, sem túlzó intézkedéseket hozni

- jelentette ki még pénteki sajtótájékoztatóján Hszu Csen, hangsúlyozva, hogy "a WHO teljesen megbízik Kínában". Több szervezet felhívta a világ figyelmét, hogy a koronavírus okozta pánik milyen károkat okozhat: a gazdaságra és turizmusra is jelentőst hatást gyakorol, viszont a személyes kapcsolatokra is rányomja bélyegét. A kínai származásúakkal kapcsolatba kerülők túlzott óvatoskodása, félelme a WHO szerint is irreális és káros.

Erre figyelj, ha utaznál

A fertőzéstől tartók szájmaszkokkal, kézfertőtlenítővel szerelkeznek fel, home office-t kérnek, ha egy munkatársuk köhint mellettük, kerülik a zárt helyeket, házhoz rendelik a bevásárlást, gyógyszereket halmoznak fel - megtesznek bármit, ami növeli a biztonságérzetüket egy esetleges fertőzéssel szemben. Rengeteg tanácsot lehet olvasni, hogyan védekezzük a vírus ellen, azonban ezeknek egy része alaptalan riogatás.

Magyarországon is elindult a pánikszerű szájmaszk vásárlás. Az akkor lapunknak nyilatkozó patikus véleménye szerint influenzás időszakban egyébként is több maszk fogy, de most az Ázsiába utazók miatt alakult ki a hiány. Rengeteg maszkos embert látni már most is vidéken is, de főként a fővárosban. De vajon mennyit ér egy szájmaszk?

Dr. Philip M. Tierno mikrobiológus és patológus nemrég Párizsba repült, amikor is a repülőn a mögötte ülő nő megfázásos tüneteket produkált: tüsszögött, köhögött, és nem használt zsebkendőt vagy maszkot. Dr. Tierno kérte a légiutas kísérőt, hogy átülhessen máshová, de nem engedték neki, egy hét múlva pedig már rajta is jelentkeztek a tünetek - nyilatkozott a New York Timesnak.

Ez volt az egyetlen eset, amikor azt kívántam, bár lenne nálam maszk

- mondta a szakember, mert a maszkok sem mindig működnek. Dr. Tierno szerint, amikor az emberek egészségügyi maszkot viselnek a metrón az olyan, mintha nem is lenne rajtuk maszk. A réseken ugyanúgy beszivároghat a levegő. A kendő, vagy szövetmaszk szintén kevés védelmet nyújt. Ráadásul sokan úgy viselik a maszkokat, hogy az orrukat be sem fedik vele.

Így Dr. Tierno szerint a legtöbben szükségtelenül viselik a maszkot a fertőzés elkerülése okán. Olyan helyeken, ahol nagy a fertőzésveszély, az N95 légzőkészüléket javasolják, amely képes kiszűrni a kisebb levegőrészecskék 95 százalékát. Viszont ilyen maszkon keresztül nagyon nehéz lélegezni, hívta fel a figyelmet a szakember.

Egy tanulmány szerint a repülőgépen utazók azoknak van legtöbb esélye elkapni valakitől egy vírust, aki közvetlenül a fertőzött beteg mellett ül, vele egy sorban, vagy közvetlenül előtte, illetve mögötte. Ezért ha repülőn utazunk, és a mellettünk ülő köhög, tüsszög, mint Dr. Tierno esetében, akkor érdemes fokozottan ügyelni a fertőzésveszélyre.

A kézmosás a legjobb védekezés

Sokan ráncolják a homlokukat, hogyha azt hallják akár az influenza kapcsán, hogy a legjobb védekezés a kézmosás. Túl egyszerűnek tűnhet, hogy a szappanos kézmosás jelentse a legjobb megoldást, mégis rengeteg szakember tart ki amellett, hogy így hatékonyan megvédhetjük magunkat a vírusoktól.

Elég csak végiggondolni, mi mindenhez nyúlunk hozzá a mindennapokban onnantól hogy reggel kilépünk a lakásból, addig míg haza nem érünk ismét. Közlekedünk, megfogunk korlátokat, kilincseket, fogantyúkat, a munkahelyen tányért, bögrét, kanalat, billentyűzetet, telefont, gombokat nyomogatunk a liftben, jegyautomatánál, ATM-nél, kaputelefonnál, megfogjuk a visszajárót a boltban, a bevásárlókosár fülét, stb. stb.

Utazáskor még több ilyen nyilvános helyen fordulunk meg, fogunk meg kilincseket, stb. mint máskor. Arra is érdemes figyelni, hogy ha meg is kell fognunk bizonyos dolgokat, ne nyúlkáljunk kezünkkel az arcunkhoz, véletlen se rágjuk a körmünket.

A 10 legkoszosabb dolog a 10 ujjunk

- mondta a szakértő. A gyakori kézmosás - amire útközben még kevesebb a lehetőség, így érdemes mindig kihasználni, ha adódik - hatékonyan, 16 százalékkal csökkenti annak kockázatát, hogy tárgyakon keresztül kerüljön a vírus a szervezetünkbe. Ha pedig nincs lehetőség szappannal és vízzel kezet mosni, a 60 százaléknál több alkohol tartalmazó kézfertőtlenítők is működhetnek. A szakértők tanácsa szerint, mielőtt megfognánk bármit a kézfertőtlenítő használata után, hagyjuk, hogy megszáradjon a kezünk, különben továbbterjedhetnek a kórokozók.

Mi a helyzet az ülésekkel?

Akár repülőn, akár nemzetközi buszjáratokon, vagy vonaton utazunk, jobb ha nem fogdosunk össze semmit, amit nem muszáj, és nem eszünk meg semmit, ami hozzáért a műanyag asztalkákhoz. Az ülések hátuljáról lehajtható asztalokat elvileg minden járatindulás előtt letisztítják, azonban erre szűkös időkeret áll rendelkezésre, és egyértelműen ez a gépeken a bacik gyűjtőhelye.

Ne együnk semmit közvetlenül a tálcaasztalról, és ha valami leesik, az öt másodperces szabályt is felejtsük el!

A kézfertőtlenítő itt is jó szolgálatot tehet, hiszen ha becsatoljuk magunkat, az övön, vagy a sötétítő fogantyúján ugyanúgy maradhat baktérium. A takarító személyzet pedig, nem csak a repülőjáratokon, hanem buszokon, vonatokon sincs arra kiképezve, hogy koronavírus járvány esetén, hogyan kell tisztántartani a felületeket. Így legjobb, ha mindig óvatosak vagyunk.

Sokan ráadásul a hosszú utakon kiteszik a telefonjukat, tabletjüket, e-könyv olvasóikat, notebookjaikat az asztalkákra, így azok is kapcsolatba kerülnek a felületekkel, és mivel ezekkel gyakran érintkezik a kezünk, hamarabb kaphatunk el valamilyen fertőzést általuk. Vannak, akik pont ezért visznek magukat nedves törlőkendőt, hogy letörölgessék a széket, karfát, asztalkát, de a szakértők szerint ez hatástalan, ráadásul a nedvesség kedvez a bacitelepeknek, ha a fertőtlenítő hatás nem elég erős, és a felület nem szárad meg használat előtt. A hozzáértők inkább a száraz törlőkendő használatát javasolják, azzal terítsük le a felületet, mielőtt használnánk, vagy rátennénk a telefonunkat pl.

Ugyanígy kéztörlésre is javasolt csak a száraz papír kéztörlőt igénybe venni reptereket, busz- és vonatállomásokon. A kézszárító gépeken szintén hemzseghetnek a bacik, a törölközőkről pedig nem is beszélve. Egy 2014-es kutatás szerint a bacilusok vígan elélnek egy hétig is egy nedves törölközőn gazdatest nélkül.

Nagy levegő!

A repülőgépen a levegőben, cseppfertőzéssel terjedő vírust ugyanolyan eséllyel kaphatjuk meg, mint a BKV-n, vagy egy teltházas vetítésen a moziteremben. Sőt a repülőkön még talán kisebb is a kockázat, mert ott olyan hatékonyságú légszűrőket használnak, mint a kórházi műtőkben.

Tehát a levegőn keresztül elkapott fertőzésnek viszonylag kicsi, elhanyagolható a kockázata, ha repülővel utazunk. Mindenesetre ha valakit az nyugtat meg, ha repülős utazáshoz szájmaszkot használ, akkor tegye fel, ártani nem fog magának vele, legfeljebb nem ér vele semmit. Viszont köztudott, hogy a stressz gyengíti az immunrendszert, ami könnyű célponttá válhat így a baciknak. Ezért ha valakit éppen ez nyugtat meg, viselje.

Csak pihenni felejtünk el

Minél erősebb az immunrendszer, annál ellenállóbb a vírusokkal szemben. Ezt pedig nem csak vitaminok szedésével, egészséges étrenddel, mozgással lehet elérni, hanem elegendő alvással. Sokan úgy indulnak el nyaralni, hogy előtte teljesen túlhajtják magukat, előre dolgoznak, hogy ne maradjanak le a munkájukkal. Mondván, maj az utazáson kipihenik magukat.

Így viszont azonnal a bacik céltáblájává válhatnak. Dr. Tierno azt javasolja, lassítsunk le: a stressz az egyik legrosszabb dolog, ami a szervezetünkkel történhet. Az utazás előtt már próbáljunk meg elég alvással rákészülni, csökkenteni a stresszt, növelni az immunrendszer ellenálló képességét.

