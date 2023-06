Gyűlnek a sötét fellegek a Kárpát-medence felett: még várat magára a nyári hőség

A Brit-szigetek felől anticiklon nyúlik be a kontinens fölé, aminek hatására a kontinens északnyugati részén többnyire napos, száraz idő van. A magasnyomástól északra időjárási frontok vonulnak, ami miatt a Skandináv-félszigeten már többfelé fordul elő csapadék. Keletebbre, a Kelet-európai-síkság felett ciklon helyezkedik el, amelynek hidegfrontja a Kárpátokig húzódik. E front mentén keskeny sávban felhős az ég, és több helyen fordul elő zápor, zivatar. A fent említett anticiklontól délre labilis rétegződésű légtömeg helyezkedik el, ezért a szárazföldi területeken (nagyobb számban a hegyekben) záporok, zivatarok alakulnak ki, amelyeket néhol felhőszakadás és jégeső is kísér - jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Vasárnap estig a Kárpát-medence fölé kissé nedvesebb légtömegek érkeznek, általában napos időre van kilátás, északnyugaton viszont összeállhatnak a felhők.

Várható időjárás vasárnap éjfélig

Szombaton többnyire napos idő várható gomolyfelhőkkel, de a Dunántúl egyes részein több lehet a felhő. Éjszaka általában derült időre van kilátás, de a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten lehetnek felhősebb területek, itt néhol záporeső is előfordulhat.

Vasárnap napközben is ezeken a helyeken, illetve az északi területeken lehet összefüggő a felhőtakaró, másutt többnyire gyengén felhős, napos idő várható. Ekkor a Tiszántúl északi felén, illetve a Dunántúl északi és nyugati részén alakulhat ki helyenként eső, zápor. Napközben többfelé megélénkül, szombaton az Alföldön és az Északi-középhegység keleti felén meg is erősödik az északi, északkeleti szél. Éjszaka átmenetileg mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8, 15 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 27 fok között valószínű.

Nagyon erős UV-B sugárzás várható vasárnap

Nagyon erős UV-B sugárzás várható vasárnap az ország nagy részén - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton. Azt írták: vasárnap várhatóan az ország nagy részén meghaladja az UV-index a 7-es értéket. Felhívták a figyelmet arra, hogy ilyenkor fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen.

Azt javasolják, hogy ha lehetséges, 11 és 15 óra között mindenki kerülje a napozást, és használjon vállat takaró pólót, szalmakalapot, illetve fényvédő krémet. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - tették hozzá.

UV

Orvosmeteorológia

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.