Egyre csak csökken a Balaton vízszintje: el fog tűnni a magyarok tengere?

Az elmúlt hónapokban több mint 10 centit apadt a Balaton vízállása átlagosan, áll a Vízügyi Főigazgatóság honlapján. Ezzel pedig már a magyar tenger esetében is szemmel láthatóvá vált az aszály.

A Balaton vízszintjének csökkenése napról napra látható: ami tegnap 91 centi volt, ma már csak 90 centiméter, a siófoki vízmércéhez viszonyítva. Ez pedig azt jelenti, hogy az elmúlt hetekben összesen 10 centit csökkent a víz, hiszen június közepén még 100 centiméter felett volt a vízszint.

De a strandolni vágyók se fognak örülni, ugyanis a hideg időjárással párhuzamosan a Balaton vize is lehólt, így egyes strandokon, mint Siófokon mindössze 19 fokos a hőmérséklete. Az előrejelzések szerint viszont a héten már jön a felemelegedés, így a hét második felére már akár kifejezetten kellemes strandidő is lehet. De addig is remek kirándulóidő van, így be lehet járni akár biciklivel a Balatont és környékét.