Érdemes kihasználni az idei síszezont Ausztriában

Egy újabb elmaradó síszezon, vagy idén végre visszatér az élet a rendes kerékvágásba az osztrák síterepeken?

Sokan ez utóbbiban bíztak, és az optimista várakozások mostanra beigazolódni látszódnak: januárban már valódi szezonnak örülhettek a szolgáltatók és persze nem utolsósorban a síelők is. Az eddigi pozitív tapasztalatokról mesél a magyar tulajdonú SissiPark pályaszállás-apartmanház.

Szellős sípályák, kényelmes hütték

Bár a látogatók száma egyelőre nem éri utol a járvány előtti évek forgalmát, ez az érkező vendégek számára nem feltétlenül jelent hátrányt: őket a megszokott sorok és tömeg helyett tágas terek, szabadabb sípályák várják, amik a kevesebb síelőnek köszönhetően ráadásul tovább frissek is maradnak. Ugyanezzel találkozhatnak a hüttékben is, ahol tolongás helyett most kényelmesen lehet leülni.

A sípályák és a hütték tehát nyitva vannak, a felvonók üzemelnek, a síterepek és szálláshelyek pedig tárt karokkal fogadják az érkező vendégeket Ausztriában

A szolgáltatók különösen rugalmasak

A pandémiás időszakban persze a megszokottnál nagyobb rugalmasságra van szükség az emberek részéről. A vendégek több egyedi kéréssel fordulnak a szálláshelyek személyzetéhez, megértést és flexibilitást igényelnek tőlük. Segítséget kérnek a beutazási feltételekkel kapcsolatban az utazás előtt, tanácsot a helyszínen, de az utolsó pillanatig halogatott foglalások és a lemondások kapcsán is megértőbbnek kell lennie ilyenkor a szállásoknak.

Felértékelődik – legalábbis a magyar utazók számára – a magyar nyelvű személyzet. A SissiPark nem csak magyar tulajdonú, de a teljes személyzete is magyar, így még egyszerűbben tud segítséget nyújtani a vendégeknek, amit ők a visszajelzések alapján kimondottan értékelnek is. Az apartmanok idei vendégei a rugalmasságot és segítőkészséget emelik ki, amik leginkább hozzájárultak a pozitív élményhez.

Hasonló hozzáállás tapasztalható a síterepek bérletpénztárainál, ott is jóindulatúan állnak a kérdésekhez. Ausztriában egyébként a pályák használatához (csakúgy, mint a beutazáshoz és a vendéglátásban) oltási vagy gyógyultsági igazolvány szükséges, de aki ennek megfelel, az szabadon síelhet.

A hóhelyzet is megfelelő

A magyarok körében is népszerű síterepeken Stájerországban és Karintiában, ahol a SissiPark apartmanjai is találhatóak, egyelőre a hóhelyzet is ideális: kiváló természetes havon lehet síelni.

Minden adott tehát ahhoz, hogy az idei síszezonban érkezők maradéktalanul élvezhessék a síelést és a pihenést, sőt a szokásos zsúfoltság hiánya miatt akár még különlegesebb is lehet az élmény, mint a korábbi években.

A SissiPark Lachtalban, Schladmingban és Nassfelden üzemeltetett pályaszállás apartmanjainak előnyei idén különösen felértékelődnek. A magyar személyzet minden felmerülő problémát igyekszik megoldani, az apartmanokhoz tartozó privát szaunák pedig biztosítják a wellness-élményt a zsúfolt fürdők nélkül is.

