Meghalt Bíró Yvette

Hosszan tartó betegség után, 96 éves korában Párizsban elhunyt Bíró Yvette Balázs Béla-díjas filmesztéta, forgatókönyvíró és egyetemi tanár. A hazai és a nemzetközi filmkultúra kiemelkedő alakja szombat éjjel vesztette életét, halálhírét vasárnap tudatta a család.

Az 1930-ban Budapesten született alkotó a magyar filmes közélet meghatározó alakja volt, 1965 és 1973 között főszerkesztőként vezette a Filmkultúra című folyóiratot. Dramaturgként és forgatókönyvíróként a hatvanas évek végétől olyan legendás rendezőkkel dolgozott együtt, mint Jancsó Miklós, Mészáros Márta, Fábri Zoltán és Makk Károly, a későbbiekben pedig Mundruczó Kornél több filmjében is alkotótársként vett részt.

Bíró Yvette 1976-ban hagyta el Magyarországot, először Párizsba, majd az Egyesült Államokba emigrált. Kiemelkedő nemzetközi akadémiai karriert futott be, tanított többek között a francia fővárosban, Jeruzsálemben, valamint a kaliforniai Berkeley és Stanford Egyetemen. 1982-től a New York-i Egyetem (NYU) oktatója volt, ahonnan később emeritus professzorként vonult vissza. Egyetemi munkája mellett 1970 és 1977 között a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI) alelnöki tisztségét is betöltötte.

Szakmai pályafutása során számos könyvet publikált, 2011-ben pedig megjelent önéletrajzi ihletésű regénye, a Futó. Külföldi filmes munkásságát is komoly elismerések övezték, a Kivégzés négy hangra című német-francia filmje 1984-ben közönségdíjat nyert a Berlini Filmfesztiválon, 2002-ben pedig José Saramago regénye nyomán ő írta A kőtutaj forgatókönyvét.

Munkásságát 1995-ben Balázs Béla-díjjal, 2003-ban a Párhuzamos Kultúráért díjjal jutalmazták. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia címzetes tagja volt.