2026. október 19. hétfő Nándor
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyertya lángja fekete háttér előtt
Szórakozás

Meghalt Bíró Yvette

MTI
2026. október 19. 08:05

Hosszan tartó betegség után, 96 éves korában Párizsban elhunyt Bíró Yvette Balázs Béla-díjas filmesztéta, forgatókönyvíró és egyetemi tanár. A hazai és a nemzetközi filmkultúra kiemelkedő alakja szombat éjjel vesztette életét, halálhírét vasárnap tudatta a család.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az 1930-ban Budapesten született alkotó a magyar filmes közélet meghatározó alakja volt, 1965 és 1973 között főszerkesztőként vezette a Filmkultúra című folyóiratot. Dramaturgként és forgatókönyvíróként a hatvanas évek végétől olyan legendás rendezőkkel dolgozott együtt, mint Jancsó Miklós, Mészáros Márta, Fábri Zoltán és Makk Károly, a későbbiekben pedig Mundruczó Kornél több filmjében is alkotótársként vett részt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bíró Yvette 1976-ban hagyta el Magyarországot, először Párizsba, majd az Egyesült Államokba emigrált. Kiemelkedő nemzetközi akadémiai karriert futott be, tanított többek között a francia fővárosban, Jeruzsálemben, valamint a kaliforniai Berkeley és Stanford Egyetemen. 1982-től a New York-i Egyetem (NYU) oktatója volt, ahonnan később emeritus professzorként vonult vissza. Egyetemi munkája mellett 1970 és 1977 között a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI) alelnöki tisztségét is betöltötte.

Szakmai pályafutása során számos könyvet publikált, 2011-ben pedig megjelent önéletrajzi ihletésű regénye, a Futó. Külföldi filmes munkásságát is komoly elismerések övezték, a Kivégzés négy hangra című német-francia filmje 1984-ben közönségdíjat nyert a Berlini Filmfesztiválon, 2002-ben pedig José Saramago regénye nyomán ő írta A kőtutaj forgatókönyvét.

Munkásságát 1995-ben Balázs Béla-díjjal, 2003-ban a Párhuzamos Kultúráért díjjal jutalmazták. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia címzetes tagja volt.
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #könyv #film #párizs #franciaország #kultúra #szórakozás #elhunyt #halálhír #gyászhír #meghalt
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:44
08:30
08:23
08:05
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 16. 17:33 Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
október 16. 13:36 Kilőtt a forint: fontos szintek törtek le, meglepő hír érkezett
október 16. 10:36 Kilőttek az európai tőzsdék, de a magyar piacon még keresik az irányt – Mi mozgatja a szálakat?
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 18.
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
2026. október 18.
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
2026. október 18.
Haladékot kaptak a magyar autósok: elmarad a teljes kitiltás, de nem mindenhol úszható meg a bírság
2026. október 18.
Pont az ünnepek előtt robbanhat fel a cukor ára: érdemes lehet belőle még most betárazni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 19. hétfő
Nándor
43. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
3 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
4
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdeket
a biztosítási szerződés keretei között a biztosított vagyontárgyak értéke fejezi ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 06:24
Ideje kivezetni az 5 forintost? A fémtartalma már háromszor többet érhet, mint maga a pénz
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 05:30
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
Agrárszektor  |  2026. október 19. 08:16
Őrült roham indulhat a népszerű horgászhelynél: ez minden pecást érint