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Hivatalos: megvan, kik játsszák a főszerepet a True Detective ötödik évadában
Hivatalosan is bejelentették a True Detective ötödik évadának főszereplőit. Nicolas Cage és Antonio Banderas csatlakozik az HBO antológiasorozatához, amelynek forgatása 2027-ben kezdődik - írja a HollywoodRiporter.
Bár a hírek már hónapok óta keringtek – Cage neve 2025 nyarán merült fel először, Banderasé pedig tavaly év végén –, az HBO most hivatalosan is megerősítette a szereplőválogatást. Cage a múlt héten a New York Comic Conon gyakorlatilag maga jelentette be a szerepet, amikor arról beszélt, hogy a sok egymást követő film helyett inkább egy televíziós évadot vállalna. "Azt hiszem, valószínűleg csinálok egy évadot a True Detective-ből. Ugye nem baj, hogy én jelentem be először?" – mondta.
A cselekmény részleteit az HBO egyelőre nem árulta el, mindössze a két főszereplő karakterének nevét hozták nyilvánosságra. Cage Henry Logant, Banderas pedig Rai Garciát alakítja majd.
Az ötödik évad showrunnere ismét Issa López lesz, aki a negyedik évadot (Night Country) is jegyzte íróként és rendezőként. López mellett a produceri csapatban helyet kap többek között a sorozat eredeti megalkotója, Nic Pizzolatto, az első évad rendezője, Cary Joji Fukunaga, valamint az első évad sztárjai, Woody Harrelson és Matthew McConaughey is. Cage és Banderas szintén vezető producerként működik közre.
Az HBO – amely a Paramount és a Warner Bros. Discovery összeolvadását követően immár a Skydance égisze alatt működik – 2024 februárjában rendelte be az ötödik évadot, nem sokkal azután, hogy a Night Country erős nézettséggel és az előző két évadnál jóval kedvezőbb kritikai fogadtatással zárult.
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Cage legutóbb a Prime Video Spider-Noir sorozatában volt látható, legközelebb pedig a Madden című filmben tűnik fel, amelyben John Madden NFL-edzőt és sportkommentátort alakítja. Banderas friss munkái között szerepel a Tony című Anthony Bourdain-életrajzi film, a Babygirl, valamint az Up Against It, amely a torontói nemzetközi filmfesztiválon debütált.
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