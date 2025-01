Egyre több magyar fiatal adja erre a fejét: nem semmi jövő előtt állhatnak jópáran

Közel 5000 nevező 9 különböző játékban mérettette meg magát tavaly a K&H és a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) 2024-es együttműködése eredményeként. A tavalyi év számos eseménye között kiemelkedik a Magyar Utánpótlás Program, a K&H MNEB hatodik szezonja és a női e-sport szakág elindulása.

A 2024-es szezonban 354 csapat és közel 4500 játékos vett részt a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságon, ahol 8 különböző versenyszámban mérkőzhettek meg egymással a játékosok a 10 millió forint összdíjazásért. 2024-ben a K&H és a HUNESZ kiemelt figyelmet fordított a női játékosok és a női szakág támogatására: március 8-án, nőnap alkalmából megalakult a Magyar E-sport Szövetség Női E-sport Szakága, amely nemcsak a női versenyzők e-sportban való érvényesülését hivatott elősegíteni, de komoly közösségépítő erővel is bír.

Az első női szakági nap alkalmából rendezett Valorant 2v2 Spike Queen Challenge powered by K&H döntőjében a legjobb 4 női csapat mérte össze tehetségét. A szakági nap alkalmával a szakértők olyan témákat mutattak be és vitattak meg, mint a női e-sportban rejlő karrierlehetőségek, a nők jelenléte a gamer világban, valamint a nemzetközi és hazai szervezetekben és versenyeken. Emellett szó esett a nőként és szülőként felmerülő kihívásokról is.

Magyarország a nemzetközi e-sport térképen

Az e-sportolók a hazai sikerek mellett számos nemzetközi versenyen is szép eredményeket értek el regionális és európai szinten is. A Magyar E-sport Válogatott játékosait a K&H által támogatott selejtezőkön választották ki. Ők képviselték Magyarországot a válogatottak számára meghirdetett, kiemelt nemzetközi e-sport eseményeken, beleértve például az EA Sports FC24, a Counter-Strike 2 férfi és női versenyeit, a Dota 2, a PUBG MOBILE és a Mobile Legends: Bang Bang kategóriákat. Az EA Sports FC24 regionális versenyén első helyezést értek el, míg a Dota 2 játékban negyedik helyet szereztek az európai selejtezőn.

A hazai e-sport sikerességét nemcsak a kitűnő eredmények, de a nézői megtekintések is bizonyítják. A 2024-es év során közel 3 millióan követték figyelemmel a különféle bajnokságok és versenyek online közvetítéseit több mint 10 millió percen keresztül.