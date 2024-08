Mi történik? A tűzijáték napján technikai probléma van a HungaroMetnél

Technikai probléma a HungaroMetnél, igyekeznek minél hamarabb elhárítani a problémát.

"Technikai problémák miatt jelenleg nem frissülnek a produktumaink! Dolgoznak a hiba elhárításán" – ezzel jelentkezett a HungaroMet Facebookon, vette észre a hvg.hu.

Kép forrása: HungaroMet Facebook oldala

Előző posztjukban, amelyet reggel fél hétkor tettek közzé, azt írták, a nap első felében is lehet kevés helyen csapadék, de főleg majd délután válik erőteljesebbé a gomolyfelhő-képződés az ország északnyugati felén. Elsősorban a Nyugat-, Észak-Dunántúlon, Pest megyében és környékén, valamint az Északi-középhegység nyugati részein valószínű a délutáni, esti órákban akár ismétlődő jelleggel is zápor, zivatar. Utóbbiak elsődleges kísérőjelensége a felhőszakadás lehet, de jégeső és viharos széllökések is lehetnek.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán