Újabb fordulat a magyar focista ügyében: komoly bánópénzt kell fizetnie

Szalai Ádám két évvel ezelőtt keveredett összetűzésbe egy férfival a budapesti éjszakában, akit egy szóváltást követően bántalmazott is. Az eset után feljeletés is történt, most került pont az ügy végére.

Szalai Ádám, a korábbi válogatott labdarúgó ellen korábban eljárást indítottak, miután bántalmazott egy férfit, még 2022-ben. Az ügyben folytatott eljárást most megszüntették, miután megállapodott azzal a fiatal férfival, akit másfél évvel ezelőtt megvert Budapesten, a Bazilikánál. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az ügy részletei szerint a labdarúgó jelentős összegű sérelemdíjat fizetett az áldozatának. Gasz Péter, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője elmondta, hogy a közvetítői eljárás során Szalai jóvátette a bűncselekmény káros következményeit, amely alapján az ügyészség megszüntette a büntetőeljárást, de a nyomozás során felmerült költségeket neki kell megfizetnie. Az eset 2022. december 29-én történt, amikor Szalai Ádám egy konfliktus során mellkason rúgta a 21 éves fiatalt, majd a földre került férfit is megrúgta. Szalai kezdetben jogos védelemre hivatkozott, de később beismerte bűnösségét és a helyzet félreértését. Az ügyészség a közvetítői eljárás során elért megállapodás eredményeként döntött az eljárás megszüntetése mellett.



