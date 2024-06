Óriási az öröm: olyan tett ez a vidéki magyar futballcsapat, amire még nem volt példa:

Közel tíz év után került vissza ismét az NB1-be a Nyíregyháza Spartacus, miután magabiztos 10 pontos előnnyel biztosította be az első helyét a szintén feljutó Győr FC mellett a labdarúgó NB II-ben - számol be a HelloVidék.

em sokan fogadtak volna még a szezon elején arra, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC feljuthat a labdarúgó OTP Bank Ligába, ám a nyírségiek rácáfoltak erre. A Nyíregyháza az NB II 31. fordulójában biztosította be a 2024/2025-ös NB1-es szereplést, miután legyőzte a Gyirmótot Balmazújvárosban. A város azóta is izzik, már csak azért is, mivel a Nyíregyháza legutóbb a 2014/15-ös szezonban szerepelt az élvonalban. Timár Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője A lapnak mesélt arról, hogy mi volt a siker kulcsa, de szóba kerültek a nyári átigazolások is, valamint azt is elárulta, hogy milyen célt tűztek ki az NB1-ben.

Nagyon boldog voltam, és óriási büszkeséggel töltött el ez az eredmény. Korábban pont ezért jöttem ide, hogy ilyen szép sikereket érjünk el, azt gondolom, hogy ezért érdemes labdarúgónak, és edzőnek lenni, hogy lássa az ember, hogy másoknak milyen örömet tud szerezni.

- mondta lapunak Timár Krisztián.

MTI/Czeglédi Zsolt