Elképesztő összegért mennek az Eb-re Szoboszlaiék: milliókat kaszálnak a válogatott tagjai

Gulácsi máris elmondta, mire fogja fordítani az összeget, legyen az bármekkora az Eb után.

Legkevesebb 20 ezer euró, átszámítva mintegy 7,9 millió forint prémiumot kapnak a magyar válogatott focisták az EB-szereplésért - erről ír a Bild nyomán a HVG. Az összeg fejenként értendő - teszik még hozzá.

A pénz úgy jön ki, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség az Eb-re kijutással máris számíthat egy bizonyos összegre, amely azonban csak emelkedik, ha mondjuk a válogatott pontot szerez, győzelmet arat csoportjában. Ha a csoportból is továbbjutnak, akkor még tovább emelkedik az összeg, értelemszerűen minél jobban szerepel a válogatott a németországi tornán, annál magasabb lesz az összeg - azt pedig az MLSZ már korábban közölte, hogy eznnek a pénznek egy részét a játékosok és stábtagok között osztja majd szét.

Gulácsi Péter, a magyar válogatott kapusa a német lapnak nyilatkozva elmondta, hpgy bár nem a magyar válogatott a torna fő esélyese, azt azért már korábban többször megmutatták, hogy náluk papíron erősbb csapatokat is képesek legyőzni. A legalább 20 ezer euróról azt mondta: a maga részéről bármekkora is lesz az összeg, ő biztosan felajánlja azt jótékony célra - úgy, ahogy eddig is tette.

A magyar válogatott szombaton délután kezdi meg a szereplést a svájciak ellen. Jövő szerdán a házigazda Németország, 23-án, vagyis jövő vasárnap pedig Skócia legjobbjaival játszanak majd az A-csoportban.

borítókép: Illyés Tibor, MTI/MTVA