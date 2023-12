Erre a vidéki településre menekül a Rádió 1-től búcsúzó vadon Jani: mit fog ott csinálni?

Pár napja futott körbe a hír a sajtóban, miszerint Vadon Jani, a Balázsék című reggeli rádióműsor egyik műsorvezetője kilép és új életet kezd. Most az is kiderült, mik a tervei a közeljövben.

Néhány nappal ezelőtt robbant a hír, miszerint Vadon Jani kilép a Rádió1 Balázsék című műsorából: mint a Facebookon írt közleményükben jelezték, a műsorvezetőt új kihívások vonzzák és szeretné megvalósítani egy sor régóta dédelgetett álmát.

Most az is kiderült, merrefelé tart: a műsorvezető egy forgatás alatt beleszeretett Kőszegbe, és meg is érdeklődte, hogy a városban milyen eladó ingatlanok találhatók. Nem sokkal később pedig Vadon Jani meg is találta álmai házát. Vett egy reneszánsz stílusú gyönyörű házat Kőszegen, ahol bőven akadnak munkálatok, így azt még nem tudni mikor költözhet be családjával az új otthonába. Mindenesetre ez alapján erősen valószínű, hogy az új háza is közrejátszott abban, hogy úgy döntött ott hagyja Balázsékat - írja a Promotions.