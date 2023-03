Lehullt a lepel a magyar focisták értékéről: ennyit kóstál most a válogatott legnagyobb sztárja

Az átigazolási árbecslésekkel foglalkozó transfermarkt.com a 2024-es Eb selejtezőinek első két fordulója után frissítette az adatbázisában szereplő labdarúgók értékbecsléseit. Volt magyar labdarúgó akinek szempontjából pozitív volt a változás, de nem örülhetett mindenki - írta meg a Nemzeti Sport.

Már 40 millió euróra taksálja az oldal a legértékesebb magyar futballistát, Szoboszlai Dominiket, az RB Leipzig középpályása még 35 milliós értékkel érkezett meg a válogatott edzőtáborába. A középpályásértéke 14.3 százalékkal emelkedett, az idény elejéhez, 2022. július 1-jéhez mérve már 42.9 százalékos a növekedés –jegyzi meg a lap.

A magyar válogatott tagjai közül tavaly nyár óta többek értéke is ennél még nagyobb mértékben emelkedett: a csúcstartó Kerkez Milos, akit tavaly nyáron 700 ezer euróra taksált a mértékadónak tartott szakportál, míg most, március közepén 10 millió eurós árbecslést állított fel az oldal. Két válogatott játékos vesztett értékből: Sallai Roland 12 helyett jelenleg 10 milliót ér, míg Bolla Bendegúz értéke 300 ezer euróval csökkent, így most 2.7 millió.

Jelenleg ennyit ér a 20 legértékesebb magyar futballista (millió euróban):