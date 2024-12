Ez borzalmas: több magyar település áram nélkül maradt karácsonyra

Áramkimaradások nehezítik a mindennapokat több településen, például Kunhegyesen, Fegyverneken és Nagybajomban. A szolgáltatás helyenként órákra, sőt napokra is megszűnt, ami nemcsak a fűtést, hanem a vízellátást is érintette. Az okok egyelőre nem mindenhol tisztázottak, a lakók tájékoztatásra várnak.

Több településen, például Gombán, Abonyban, Kunhegyesen, Nagybajomon és Fegyverneken is áramkimaradások nehezítették meg a hétkezdést – írja az Index. Számos háztartásban a fűtés is leállt, mivel a kazánok működéséhez szükséges elektromos áram is elérhetetlen volt. A „Szeretlek Fegyvernek” Facebook-csoportban többen panaszkodtak arról, hogy áram nélkül maradtak, de van olyan háztartás, ahol víz sincs. A kimaradások pontos okairól egyelőre nem érkezett tájékoztatás.

A Szoljon arról számolt be, hogy Kunhegyes több utcájában hétfőn már kora délután is jelezték a lakók, hogy nincs áram. „Sokan órákon át maradtak villany nélkül, mások pedig arról számoltak be, hogy pocsékba mentek a karácsonyi fogások, vagy leállt a kazánjuk, és nincs fűtés.” Bár estére részlegesen helyreállt a szolgáltatás, kedden több háztartásban továbbra sem volt áram. A lap információi szerint a problémát az okozta, hogy egy autó vasárnap éjjel nekihajtott egy villanyoszlopnak.

A közösségi médiában elérhető bejegyzések alapján Felsőöregszőlőkben is hasonló gondokkal küzdenek, és a helyiek tájékoztatásra várnak. Egyedül Nagybajom hivatalos Facebook-oldalán jelent meg állásfoglalás az E.ON-tól, miszerint „hálózati üzemzavar miatt Nagybajom északi településrészen áramszünet van. Az E.ON tájékoztatása szerint az üzemzavar elhárításának várható időpontja ma 14:00 óra.