Lukra futottak a magyar kommandósok: ártatlan családra törtek rá a farkas gyilkosa helyett

A Svájcból egészen Magyarországig vándorló, vélhetően lelőtt rekorder farkas nyomkövetője nemrégiben Hidasnémetinél került elő a Hernád folyóból, a Blikk most a kilövéssel gyanúsított vadász egyik portáján járt és azt is kiderítette rossz házban akartak rajtaütni a rendőrök.

A húsvéti hétvégén ütöttek rajta a rendőrök a jeladós svájci farkas kilövésével gyanúsított férfin egy borsodi településen, de elsőre rossz helyen „kopogtattak”, számolt be róla a lap. Nagyszombaton este Katona Erzsébet az egész családdal vacsorázni készült, amikor hirtelen elkezdtek dörömbölni az ajtón az egyenruhások.

Valójában Nyíregyházán élő, de számos földterülettel és ingatlannal is rendelkező N. György, aki a gyanú szerint végzett a svájci farkassal.Katona Erzsébet szerint a félreértés oka az lehetett, hogy valamit elrontottak annak idején, mert a népesség-nyilvántartóban az szerepel, hogy az ő házában, az ő címén lakik a férfi. Azt is elárulta, hogy N. György hétvégi házához az épület mögötti földúton lehet felmenni, légvonalban néhány száz méterre állnak egymástól. Mivel a kerítés be volt zára, a kommandósok egy létrát nekitámasztva ugráltak be a telekre, aztán Erzsébetet kérték meg, hogy engedje ki őket. A ház előtt állítása szerint 5-6 autó parkolt, gépfegyver is volt náluk. A malőr után végül megtalálták a keresett férfi házát.