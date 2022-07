Így még kivédheted a brutális rezsiemelést: időben kell lépni, vagy jönnek a horrorcsekkek

Az energiavészhelyzet kihirdetésével minden családot érinthet a rezsiár emelkedése már augusztus 1-jétől. Azonban a spóroláson túl is létezik valódi megoldás az energiafelhasználás mérséklésére. A legsikeresebben ezt energiahatékonyan megvalósított ingatlanfelújítás során érhetjük el, és készülhetünk fel a drágulásra. Ehhez azonban egy pillanatra meg kell állnunk, hátra kell lépnünk, hogy ne meggondolatlanul, a körülmények által befolyásolva döntsünk – mondja Gulyás István, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének (MCSTE) elnöke.

Az MCSTE az egyetlen hazai civil szervezet, amelynek célja már 2018-as indulása óta az energiahatékony beruházások elősegítése a családi házak vonatkozásában. Megoldási javaslatokkal, tanácsadással támogatja az egyesület a tulajdonosokat az épületek energiafelhasználásának csökkentése érdekében.

A legújabb rendeletek és az elmúlt napok híreinek tükrében sajnos rengeteg, szinte minden család rákényszerül, hogy újragondolja háztartása energiafelhasználását – említette Gulyás István építészmérnök, épületenergiahatékonysági szakértő, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke.

Habár a részletek még ismeretlenek, és nem tudni, kit milyen mértékben érint a rezsi drágulása, de az biztos, hogy nehéz helyzet előtt állunk. Természetes, hogy mindenki a megoldást keresi. Ebben tud valódi segítséget nyújtani az egyesület, amelynek célja az, hogy olyan felújítások valósuljanak meg, akár kihasználva a még rendelkezésre álló állami és egyéb forrásokat is (Zöld CSOK, Zöld Hitel, Otthonfelújítási támogatás stb.), amelyek az energiaár kiszámíthatatlan változásaitól óvhatják

meg a családiház-tulajdonosokat

- tette hozzá. Egy komplex módon, jól megtervezett, részletes és egymásra épülő energetikai felújítás akár 30-50%-kal csökkentheti egy családi ház energiafelhasználását, és értelemszerűen a rezsiszámlát is. Ez azonban sokszor költséges és hosszadalmas folyamat. Léteznek azonban olyan megoldások, amelyekkel kisebb beruházás mellett is azonnal érzékehető lehet a megtakarítás.

Érdemes átgondolni a nagyfogyasztók (hűtő, fagyasztó, mosógép stb.) korszerűsítését; esetleg különböző helyiségekbe beépíteni olyan korszerű fűtésszabályozókat, amelyekkel az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően lehet beállítani a fűtést. A padlásfödém hőszigetelésével akár 2-3 fokos hőérzet-növekedést is el lehet érni (télen ennyivel lesz melegebb, nyáron meg ennyivel lesz hűvösebb), amely így talán az egyik leghatékonyabb és leggyorsabban megvalósuló energetikai beruházásnak tekinthető.

- mondta az MCSTE elnöke, aki hozzátette, hogy már egy téli, rövidebb de vastagabb függöny, ill. egy nyári hosszabb függöny használata is javíthat a fűtés hatékonyságán. Minden egyes kisebb beruházás is hozzájárulhat ahhoz, hogy a családoknak az energiafelhasználásuk minél kisebb részét kelljen piaci áron megfizetniük. Az egyesület elnöke több száz családi ház energetikai felújítási folyamatát minden résztvevő szemszögéből végig csinálta – tulajdonos, kivitelező, gyártó, kereskedő is volt már –, így a folyamatokat, a célok megvalósulását tapasztalataival nagymértékben tudja segíteni tagjaik számára.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kapkodás, a nem megfelelően megvalósított beruházások nem feltétlenül vezetnek (gyors) eredményre. Egy napelemes rendszer kiépítése akár hónapokba is telhet. Az alternatív megoldások esetében is számtalan, akár tűzvédelmi szabályt kell figyelembe venni

- tette hozzá Gulyás István.