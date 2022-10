Újabb egyetem jelentette be új felvételi követelményét: elég magasra tették a lécet

A Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE) 2024-től továbbra is felvételi követelmény marad minden alapszakon legalább egy emelt szintű érettségi vizsga, ugyanakkor ezt nemcsak elvárják, hanem plusz pontot is érhet jó eredmény esetén – adta hírül az egyetem.

Egyre több egyetem jelenti be, hogy mik lesznek a felvételi követelményeik 2024-től. Ebbe a sorba csatlakozott most a BGE is, ahol továbbra is kötelező marad minden alapszak esetén az emelt szintű érettségi, amiért jó eredmény esetében pluszpontot is lehet kapni.

Az intézmény az MTI-nek adott tájékoztatásában felhívta arra is a figyelmet, hogy már most érdemes kiválasztani, hogy mely tárgyból vagy tárgyakból akarunk emeltszinten vizsgázni és mik azok a tárgyak, amikből az alap felvételi pontszámunk állni fog. Ha ugyanis egy ilyen tárgyból emelt szintű érettségit tesz valaki, akkor azért plusz 50 intézményi pont is jár.

Előnyt jelent majd továbbá a nyelvismeret, a sportteljesítmény, a tanulmányi versenyeken elért eredmény, valamint figyelmet fordítanak az átlagosnál nehezebb élet- vagy tanulási körülmények között levő jelentkezők egyedi helyzetére is.

Tájékoztatásuk szerint a középiskolai eredményeket öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összegéből számítják majd. Ebből négy kötelezően előírt: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom). Az ötödik tárgy választható lesz, és BGE-n a korábbinál jóval szélesebb a választható tárgyak köre. A középiskolai eredményekért összesen 100 pontot lehet kapni.

Az érettségi pontszám (értéke maximum 200 pont) esetében a BGE-n a korábbihoz képest kismértékben bővített tárgylista lesz. Fontos változás azonban, hogy az emelt szintű érettségiért a pontok 100 százaléka jár majd, míg a középszintűért a pontok 67 százaléka. Az érettségi átlag (értéke maximum 100 pont) esetében a BGE-n a korábbihoz hasonló lesz a tárgyválaszték - ismertette az intézmény.