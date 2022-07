Rengetegen jelentkeztek erre a magyar egyetemre: nem semmi diplomára tették le a voksuk

A Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE) idén szeptemberben 6 255 elsőéves kezdheti meg tanulmányait, mellyel a tavalyi rekordszámú felvett hallgató után az utóbbi évtized második legjobb eredményét érte el az elsőéves hallgatók létszámát tekintve. A tavalyi évhez hasonlóan a gólyák 67 százaléka idén is állami ösztöndíjasként kezdi majd meg tanulmányait.

A BGE idén is a TOP 5 legmagasabb jelentkezői létszámmal büszkélkedő egyetem közé került. Emellett mindhárom kara – Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Külkereskedelmi Kar, Pénzügyi és Számviteli Kar – a jelentkezők száma alapján a 10 legnépszerűbb egyetemi kar között szerepelt. Az egyetem elismertségét a piaci igényekhez illesztett képzési portfóliójának köszönheti; a 10 legnépszerűbb magyarországi alapszak közül 5 szerepel a kínálatában - írták közleményükben.

Az intézmény iránti töretlen érdeklődést igazolják az idei felvételi eredmények is, hiszen az általános felvételi eljárást követően a 2022/2023-as tanévben 6 255 elsőéves kezdheti meg tanulmányait az egyetemen. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a felvett hallgatók 67 százaléka állami ösztöndíjasként kezdi majd meg tanulmányait a BGE-n. A jelentkezők többsége a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, valamint a gazdaságinformatikus alapképzési szakokra tette le a voksát.

Az idei eredmények is igazolják, hogy a BGE-n megszerezhető, a munkaerőpiac által elismert diploma továbbra is biztos befektetést jelent a jövőbe. A szeptembertől tanulmányaikat megkezdő új hallgatóink nem csak a hazai felsőoktatás első számú üzleti egyetemén tanulhatnak majd, hanem egy innovatív, az új ismeretekre nyitott intézmény kiváló belső közösségének tagjaivá is válnak. Mi a BGE-n hisszük, hogy az egyéni sikerhez hallgatóink saját erőfeszítésein és hozzáállásán keresztül vezet az út, nekünk pedig az a feladatunk, hogy biztosítsuk a megfelelő feltételeket a szakmai fejlődésükhöz és az egyéni ambícióik kiteljesítéséhez

- hangsúlyozta prof. dr. Heidrich Balázs, az egyetem rektora. Azok, akik lemaradtak a felvételiről, vagy nem nyertek felvételt, a pótfelvételi eljárás keretében adhatják be jelentkezésüket a Budapesti Gazdasági Egyetemre.