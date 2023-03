Rengeteg idős magyar járhat rosszul az eltartási szerződéssel: erre nem gondolnak a legtöbben

Egyre több az idős rászoruló, de egyre kevesebben szerződnek eltartásra - írja a Népszava. A szakértők tapasztalatai szerint a legtöbben más megoldást keresnek, amikor kiderül, hogy nagyon sok a bizonytalanság. Egyre népszerűbb a tartási vagy életjáradék szerződéseknél az öröklési szerződés a közjegyzők szerint.

"Pár éve még havi 1-2 tartási szerződést kötöttem, jellemzően vidéki idős emberek, illetve velük jó ismeretségben, barátságban, adott esetben rokonságban lévő fiatalabbak között" – mondta a lap Sinka Tamás ügyvéd, aki szerint az elmúlt 2-3 évben jelentősen csökkent az ilyen megkeresések száma, most évente 1-2 ilyen szerződést készít. Hasonlókról számolt be Pataki Péter ügyvéd is, utalva arra, hogy az utóbbi évek gazdasági bizonytalansága ezen a területen is éreztette a hatását.

Magyarországon majdnem kétmillió 65 év feletti ember él, ez a lakosság 21 százaléka - az előző népszámláláskor, 2011-ben még csak 1 millió 677 ezren voltak. Más felmérések arra is rámutattak, hogy minden harmadik időskorú egyedül él, s nem tudja, kap-e segítséget, ha bajba kerül. Egyre növekvő igény van tehát a biztonságra, amivel viszont a szociális ellátórendszer nem tart lépést - írja a lap.

Adná magát a lehetőség, hogy az ingatlanuk fejében az idős magyarok eltartási vagy életjáradéki szerződést kössenek, de úgy tűnik, egyre ritkábban élnek ezzel a lehetőséggel. "Az ügyvédek minden ilyen megkeresésnél elmondják mindkét félnek a tartási vagy életjáradéki szerződések buktatóit" – mondta Pataki Péter, aki szerint ezek után sokan más megoldást keresnek. Az egyik oldalon nem lehet tudni, hogy meddig él az idős ember, azaz meddig kell neki fizetni a havi járadékot és az eltartó addig nem rendelkezhet az ingatlannal, amíg a tartási kötelezettsége fennáll. A másik oldalon pedig nagy kérdés, mi történik, ha holnap csődbe megy a partner és nem tud fizetni.

Sinka Tamás az ilyen tartási szerződésekbe a lehető legrészletesebben beleírja a vállalt tartási szolgáltatásokat, különben könnyen vita alakul ki, hogy a téli tüzelő felaprítása, vagy a hólapátolás beletartozik-e az elvégzendő feladatokba vagy sem. A bíróságok pedig szigorúan tartják magukat ahhoz, hogy csak az kérhető számon, ami az aláírt szövegben szerepel a szakember szerint. Bár egy ilyen szerződés bizalmi viszonyt feltételez, általában egyik fél sincs tisztában azzal, mit is takar a vállalásuk.

Arra szoktam figyelmeztetni őket, hogy nem egy társat vesznek az ingatlan fejében. A tartásba beletartozik, hogy az eltartó gondoskodjon róla, eljusson az idős ember az egészségügyi intézménybe, ki legyen váltva a gyógyszere, megfelelő meleg élelemhez jusson naponta, de nem feltétlenül a szerződő partnernek kell pelenkázni az idős embert. Azt kell megszerveznie és fizetnie, hogy legyen valaki, aki ezt megteszi

- magyarázta Pataki Péter, aki szerint minden ilyen szerződés megkötése előtt a legfontosabb, hogy legyenek tisztában a felek azzal, mit akarnak: tartást vagy pénzt, természetben szolgáltatást vagy életjáradékot. Lehet kombinálni is a kettőt, de az többnyire végletesen túlbonyolítja a szerződést a szakértő szerint.

Tartási vagy életjáradéki szerződéseket közjegyzők is szövegezhetnek, de a Magyar Országos Közjegyzői Kamara tájékoztatása szerint manapság ezek helyett egyre népszerűbb az öröklési szerződés. Ez a tartási vagy életjáradéki szerződéseknél jóval nagyobb biztonságot nyújthat az eltartott, gondozott félnek. A közjegyzőnél készített öröklési szerződés egyfajta végrendelet, így a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző biztosan tudomást szerez az örökhagyó után maradt öröklési szerződésről.