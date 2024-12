Ilyen külföldi papírokba rakják most a pénzüket a legélelmesebb magyarok: nagyot kaszálhatnak a súlyos hozamokkal

A magyar lakossági befektetők számára az inflációkövető állampapírok dominanciájának csökkenésével új befektetési irányok kerülhetnek előtérbe. A szakértők szerint a nemzetközi kötvénypiac, különösen az amerikai, mexikói és brit államkötvények, valamint más devizás eszközök jelenthetnek vonzó alternatívát a portfóliók diverzifikálására.

Az elmúlt években a magyar lakossági befektetők körében rendkívül népszerű inflációkövető állampapírok (PMÁP-sorozat) dominanciája várhatóan csökkenni fog. A magas inflációs időszak után a befektetőknek új lehetőségeket kell keresniük portfóliójuk diverzifikálására és a megtérülés javítására - írja a Telex.

Samu János, a Concorde Értékpapír Zrt. vezérigazgató-helyettese szerint bár a magyar állampapírok továbbra is meghatározó szerepet játszanak majd a lakossági portfóliókban, a befektetők várhatóan más eszközök felé is nyitnak. "A korábbi mértékben már nem lesz domináns a magyar inflációkövető állampapír" - nyilatkozta. A szakértő szerint a részvények, devizás államkötvények és más országok állampapírjai is nagyobb szerephez juthatnak a jövőben.

A nemzetközi kötvénypiac számos lehetőséget kínál a magyar befektetőknek. Az Egyesült Államok, Mexikó és az Egyesült Királyság kötvényei különösen vonzóak lehetnek. Szabó József, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója kiemelte a mexikói inflációindexált államkötvényeket, amelyek 5,3 százalékos reálhozamot ígérnek, bár felhívta a figyelmet a peso árfolyamkockázatára.

Az amerikai kötvénypiac is figyelemre méltó lehetőségeket kínál. Vavrek Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. igazgatója szerint az amerikai gazdaság továbbra is jól teljesít, és a várható kamatcsökkentések kedvezhetnek a hosszú lejáratú kötvényeknek.

A brit államkötvénypiac szintén érdekes célpont lehet. Wéber Tamás, az Amundi portfóliómenedzsere szerint a brit kötvények magas nominális hozammal forognak, és jó esély van arra, hogy a Bank of England a vártnál több kamatot vág 2025-ben.

Meglepő módon a román devizás kötvények is felkeltették a szakértők figyelmét. Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint a román választások körüli események miatt megemelkedett felár jó beszállási pontot jelenthet.

A fejlett európai piacok államkötvényei is vonzó lehetőségeket kínálnak. Kalapos Csaba, az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatója kiemelte a belga és francia hosszú lejáratú államkötvényeket, amelyek jelentős árfolyam-potenciállal rendelkeznek.