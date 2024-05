Hihetetlen, de igaz: ezekre egy fillért sem hajlandóak költeni a legsikeresebb csúcsmilliárdosok

Az önmagukat milliomossá tévő személyek pénzügyi sikerük egyik kulcsaként a tudatos és célirányos költekezést emelik ki, kerülve a felesleges és impulzív kiadásokat, mint például a gyors divat, drága alkohol vagy kiterjesztett garanciák.

A milliomosok pénzügyi szokásai gyakran eltérnek az átlagemberekétől, különösen ami a költekezést illeti. A CNBC szerint a vagyonos egyének tudatosan döntenek arról, mire költenek és mire nem.

Jonathan Sanchez, self-made milliomos és a Parent Portfolio alapítója egyszerű és időtálló ruhadarabokra összpontosít, elkerülve ezzel a gyors divat csapdáját. Az ilyen megközelítés lehetővé teszi számára, hogy ne költsön feleslegesen divatos vagy olcsó minőségű ruhákra.

Steve Adcock, a Millionaire Habits hírlevél szerzője nem lát értelmet abban, hogy különféle kiterjesztett garanciákra költsön. Ő inkább egy vészhelyzeti alapot tart fenn, amelyből fedezheti az esetleges javításokat, vagy ha valamilyen készüléket cserélni kell.

Bernadette Joy, a Crush Your Money Goals alapítója pedig edzős ruhadarabokra sem hajlandó túlzottan költeni. Ő inkább ingyenesen kapott pólókat használ edzőruhaként, mintsem drága márkás termékekre költse pénzét.

Todd Baldwin ingatlanos azt is elárulta, hogy ritkán költ éttermi vagy mozis kirándulásokra. Ehelyett "titkos vásárlóként" tevékenykedik, így nem csak ingyen élvezhet bizonyos szolgáltatásokat, de még fizetést is kap értük. Ezek a példák jól mutatják, hogy a milliomosok hogyan gondolkodnak és döntenek tudatosan pénzügyeik kezelése során. A cél nem csupán a meglévő vagyon megőrzése, hanem annak okos és hatékony növelése is.