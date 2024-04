Ennek mi értelme így? Borzasztó rossz állampapírokban tart százmilliárdokat a magyar lakosság

Sokkal jobb kamatú állampapírok is voltak a piacon az egynaposnál, mégis sokan a kamatvágáskor ez utóbbiba tették a pénzüket.

Korántsem mentes az irracionalitástól a magyar állampapírpiac: jelenleg közel 1900 milliárd forintot tartanak a magyarok olyan állampapírokban, amelyekben nincs sok értelme, ugyanis ez számukra komoly kamatbevétel-kiesést jelent - írja elemzésében a Portfolio.

Az utóbbi hetekben látványosan megnőtt az érdeklődés az 1MÁP, sőt, még a KTJ iránt is, pedig ezen papírok tartásának még akkor sem volt sok értelme a PMÁP-pal szemben, amikor magasabb kamattal forogtak. Amikor tavaly augusztusban megtörtént az első kamatvágás, a kereslet is magasabb lett az egynapos állampapír irányába, pedig már akkor is voltak olyan papírok a piacon, amik magasabb kamattal kecsegtettek.

A Portfolio elemzése rávilágít, hogy aki tavaly szeptemberben választotta az 1MÁP-ot például egy egymillió forintos befektetéssel, az mostanra 32 ezer forinttal kevesebb kamattal számolhat a befektetési számláján, mintha a PMÁP-ot választotta volna.