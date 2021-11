Évente 120 ezer forintot bukik rengeteg magyar: csak egy orvosi papír kell az adóvisszatérítéshez

A következő évben emelkedik a minimálbér, amiről már a megállapodás is megszületett. Ez a döntés azonban nem csak a bérekre lesz kihatással, hanem a különböző juttatásokra is, hiszen ezeket a minimálbér összegéből számolják ki. Sokan nem tudják, hogy jogosultak adókedvezményre: mutatjuk, milyen betegségek esetén lehet pénz visszaigényelni az államtól!

Nem csak a személyi jövedelemadó igényelhető vissza, sokan nem tudják, de egyes betegségek, allergia vagy érzékenység miatt is részesülhetünk adókedvezményben, akár visszamenőleg is.

A szóban forgó visszatérítések mértékét a mindenkori minimálbér alapján számolják ki, ami 2022-ben jelentősen emelkedik. A jövő évi bérmegállapodás részleteiben jelentős előrehaladást ért el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, 2021. november 3-án, Budapesten, amelyről lapunk is írt. A minimálbért ez alapján 2022-ben 200 ezer forintra, a garantált bérminimumot pegig 260 ezer forintra emelik januártól.

Allergiával adókedvezmény?

Kevesen hallottak róla, azonban a 335/2009-es kormányrendelet alapján, többen jogosultak a személyi jövedelemadó csökkentésére, amennyiben a listán szereplő súlyos, fogyatékosságnak minősülő betegségben szenvednek. Ha a listán szereplő betegségekkel valaki együtt él, akkor a személyi jövedelemadóról szóló 1995-ös törvény alapján jogosult a személyi jövedelemadója csökkentésére. Nem kell azonban feltétlenül csak a legsúlyosabb problémákra gondolni: a kedvezmény például a laktózintolerancia, a cukorbetegség egyes esetei, vagy a cöliákia esetén is jár,

így mindent egybevetve akár az ország lakosságának 35 százaléka is érintett lehet, ám a kedvezményt sokan nem használják ki, hiszen nem tudják, hogy jár nekik.

Az adókedvezmény összege havonta a törvény szerint (29/E. §) összege havonta a szabályok szerint a minimálbér 5 százaléka. Az új minimálbér megállapodás szerint a számítás alapja 200 000 forint lesz, így a havi szinten járó adókedvezmény 2022-től 10000 forint, vagyis jövőre akár 120 ezer forint is megspórolható lesz.

Ha csak most értesültünk erről a támogatásról, és még nem vettük igénybe, viszont a betegség ténye már hosszabb ideje fennáll, akkor az első összeg ennek a pénznek a sokszorosa is lehet. Ugyanis az adókedvezményre feljogosító betegségekben szenvedők a kedvezményt az 5 éves elévülési időn belül utólag is érvényesíthetik.

Kinek jár?

Az állam azoknak biztosítja az adókedvezményt, azt hogy kevesebb adót fizessenek, akik olyan betegségben szenvednek, amelyeket a törvény súlyos fogyatékosságként határoz meg, tehát rászorultság alapján részesülhetnek benne az állampolgárok.

A 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet összesen 18 olyan betegségcsoportot (ez mintegy hétszáz betegséget jelent) határoz meg, amelyek esetén érvényesíthető az adókedvezmény, ezeket pedig a BNO kódjuk alapján a betegek is azonosíthatnak.

A következő betegségek esetén jár az adókedvezmény:

egyes hallási és látási fogyatékosságok,

bizonyos mentális fogyatékosságok és viselkedészavarok,

egyes mozgásszervi megbetegedések,

skizofrénia egyes változatai,

a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségei,

egyes rákos megbetegedések,

egyes immunbetegségek,

egyes emésztőszervi betegségek, például Crohn betegség,

veleszületett enzimopátiák (az egyes enzimek működésének rendellenességei), például laktóz intolerancia, lisztérzékenység, vagy a szénhidrát anyagcsere egyéb zavarai,

veleszületett és szerzett szívbetegségek,

egyes fejlődési rendellenességek (például Down-szindróma), vagy

az elválasztó mirigyekkel és anyagcsere meghibásodásával összefüggő egyes megbetegedések, többek között az I. és II. típusú cukorbetegség

emlő- és petefészek daganat

méhnyakrák

endometriozis

here- és prosztatarák.

A betegségek pontos listáját a már említett kormányrendelet melléklete tartalmazza, ami ide kattintva érhető el.

Hogyan lehet igényelni?

Amennyiben igényelnénk az adókedvezményt, első sorban orvosi igazolásra lesz szükségünk, amelyen egy szakorvos, vagy az adózó háziorvosa igazolja, hogy valóban szenvedünk az adókedvezményre jogosító betegségben. Visszamenőleges igazolás esetén ennek azt is tartalmaznia kell, hogy a betegség már az előző adóévben is fennállt.

Az igazolással a magánszemély két időpontban kérheti a kedvezmény megállapítását a Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV). Az adóelőleg megállapításánál, adóelőleg-nyilatkozattal év közben, valamint a személyi jövedelemadó bevalláskor májusban.

Az igazolásnak tartalmaznia kell: