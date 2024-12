Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hogy hívják a hóembert a Jégvarázs c. animációs filmben? Ki játszotta a Grincs szerepét A Grincs (2000) c. amerikai vígjátékban? Melyik évben mutatták be a Reszkessetek, betörők! c. karácsonyi vígjátékot? Ki játszotta a főszerepet a Hull a pelyhes c. karácsonyi filmben (1996)? Mi a címe Tim Burton híres karácsonyi rémmeséjének? Melyik karácsonyi filmben játszott a főszerepet Will Ferrell? Ha nálad sem maradhat el az idei karácsonyi filmmaraton, töltsd ki a Pénzcentrum ünnepi kvízét és áruld el, mit tudsz a világ legnépszerűbb, megunhatatlan karácsonyi műsorairól!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Minden évben megnézed ezeket a karácsonyi filmeket? Ha igen, tudnod kell a helyes válaszokat! 1/10 kérdés Ki játszotta a Grincs szerepét A Grincs (2000) c. amerikai vígjátékban? Bruce Willis John Travolta Jim Carrey Sylvester Stallone Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik évben mutatták be Amerikában a Reszkessetek, betörők! c. karácsonyi vígjátékot? 1990 2000 1995 1985 Következő kérdés 3/10 kérdés Ki játszotta Kevin karakterét, a Reszkessetek, betörők! filmekben? Henry Cavill Colin Firth Macaulay Culkin Timothée Chalamet Következő kérdés 4/10 kérdés Ki játszotta a főszerepet a Hull a pelyhes c. karácsonyi filmben (1996)? Arnold Schwarzenegger Bradt Pitt Leonardo DiCaprio Robert de Niro Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy hívják a hóembert a Jégvarázs c. animációs filmben? Ragnar Sven Rudolf Olaf Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik színésznő nem szerepelt karácsonyi filmben? Kristen Stewart Lindsay Lohan Zendaya Emilia Clarke Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik animációs film nem kapcsolódik a karácsony tematikájához? Barbie és a Diótörő Az öt legenda Jégkorszak Polar Expressz Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a címe Tim Burton híres karácsonyi rémmeséjének? Rémséges karácsony Szellemjárás Karácsonyvárosban Halloween-i karácsony Karácsonyi lidércnyomás Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik karácsonyi filmben játszott a főszerepet Will Ferrell? Múlt karácsony Télapu Mi a manó Tapló Télapó Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a címe Dwayne Johnson 2024-es karácsonyi akcióvígjátékának? Hulla, hó, telizsák Piros megmentése A hullahó-akció A Mikulás projekt Eredmények

Címlapkép: Getty Images

