Rengeteg pénzt bukhat, aki most így vásárol lakást: érdemes résen lenni!

A lakáshitel kamatok jelentősen emelkedtek az elmúlt egy évben, és bár talán már túl vagyunk a csúcson, aki hosszú kamatperiódusú, vagy végig fix kamatú jelzáloghitelt vett fel ebben az időszakban, sokáig kénytelen lesz együtt élni a magas törlesztőkkel. De mit tehetnek ők akkor, ha ismét csökkenni kezdenek a kamatok, és olcsóbbá válnak a lakáshitelek?

Az újonnan igényelt lakáshitelek komoly dráguláson mentek át az elmúlt időszakban, vagyis ugyanakkora hitelösszegnek, azonos futamidő mellett lényegesen magasabb a havi törlesztője most. Például, míg egy 20 millió forint összegű, végig fix kamatú, 20 éves futamidőre igényelt lakáshitel havi törlesztője - 450 000 Ft igazolt nettó jövedelemmel - egy évvel ezelőtt 134 000 és 174 000 forint között volt a választott banktól függően, jelenleg 173 000 és 208 000 forint között találunk ajánlatokat. Ez pedig azt jelenti, hogy havi szinten most csaknem 30 százalékkal többet kell törleszteni a legkedvezőbb ajánlatért, mint 2022. február közepén - írja a Bankmonitor.

Kísértetiesen hasonló a helyzet a 10 éves kamatperiódusú konstrukcióknál: itt egy éve 132 000 és 166 000 forint között kínálták ilyen hiteleiket a bankok, míg most 171 000 és 191 000 forint közötti összegeket találtunk a Pénzcentrum hitelkalkulátorával.

A fenti számokból két következtetést azonnal levonhatunk:

Az elérhető legkedvezőbb lakáshitel jelentősen drágult. Egy éve a legdrágább fix kamatú lakáshitel havi törlesztője még mindig magasabb volt, mint most a legkedvezőbb ajánlaté. Így előfordulhat, hogy valaki olcsóbban vesz fel most lakáshitelt, mint tette ezt más 12 hónapja.

Ennél jobban talán semmi sem szemlélteti, hogy mennyire fontos a pénzügyileg legkedvezőbb lakáshitel megtalálása!

Akár vissza is üthet a kamatfixálás

Bár az előbb éppen arra mutattunk rá, hogy csaknem annyiba kerül ma a legolcsóbb lakáshitel, mint egy éve a legdrágább volt, azért általában véve is komoly drágulást láthatunk. Éppen ezért adja magát a kérdés, hogy mit tehetnek azok, aki a korábbiakhoz képest drágábban vesznek fel most hitelt, ők kénytelenek lesznek végig ezt fizetni?

A kérdés jogos, hiszen már jó ideje szinte kizárólag 10 éves kamatperiódussal vagy végig fix kamattal igényelnek lakáshitelt az emberek, a kamat pedig az előbbinél egy évtizedig, míg az utóbbinál a futamidő végéi be van betonozva. Ez természetesen kiszámíthatóságot jelent, ami kifejezetten jó, ha igényléskor alacsony kamatot kaptunk, ám magas kamatoknál már visszaüthet a dolog. Amennyiben ugyanis a hitelkamatok csökkennek, akkor azt tapasztalhatják az adósok, hogy az új hiteligénylők ugyanakkora hitelösszegre kevesebbet fizetnek, mint ők.

Ha például valaki most vesz fel 20 millió forint lakáshitelt 20 éves futamidővel és fix 8,25 százalékos kamattal - ami most kifejezetten jónak számít -, akkor ő 172 134 forintot fog törleszteni. Amennyiben a kamatok idővel lecsökkenek az egy évvel korábbi szintre, akkor az új hiteligénylők 134 000 forintot fizetnek majd egy ugyanilyen kölcsönre. Ez a 38 000 forintos különbség pedig két évtized alatt bizony csaknem 9,1 millió forintra hízik.

Ismét eljöhet majd a hitelkiváltás aranykora

Ebben az esetben érdemes elgondolkodni egy hitelkiváltáson, ami bár 1-2 százalékos költséggel jár, még mindig jelentős pénzügyi előnyt eredményezhet. Nézzünk egy konkrét példát:

Ha valaki most vesz fel 20 millió forint lakáshitelt 8,25 százalékos kamattal (20 éves futamidőre, fix kamattal, 450 000 Ft nettó igazolt jövedelemmel), akkor ő a szerződés alapján havi 172 134 forintot fog törleszteni a futamidő végéig, ami két évtized alatt 41 365 009 Ft teljes visszafizetést jelent.

Tegyük fel, hogy két év múlva (2025. február) a hitelkamatok jelentősen lecsökkennek, és elérhetővé válik az adós számára egy 5,96 százalékos kamatú, hitelkiváltás célú jelzáloghitel. (2022. február közepén éppen ennyi volt a Bankmonitor által vizsgált végig fix lakáshitelajánlatok átlagos kamatszintje.)

A példában szereplő adós 2 év alatt 4 130 216 forintot fog törleszteni, a fennálló tőketartozás pedig 19 203 182 forint lesz ekkor. Amennyiben a hitelt lecserélné, a végtörlesztésért pedig 1 százalékos díjat számol fel a bank, akkor ezek alapján a dolog 192 031 forint plusz költséget jelent majd, így ezt és a tőketartozást együttesen 19 395 213 forint hitelfelvétellel lehet megfinanszírozni. Az új, 18 évre igényelt lakáshitel havi törlesztője ebben az esetben 146 611 forint lesz, a teljes visszafizetés pedig végül 31 668 011 forintra jön ki. Ez két dolgot eredményez:

Az adós kiadás havi szinten 25 523 forinttal csökken 18 éven keresztül. (Az eredeti futamidő így nem változik.)

Összeségében a régi és az új hitel teljes visszafizetése 20 év alatt 35 798 227 forint lesz (4 130 216 + 31 668 011 Ft), vagyis 5 566 782 forinttal csökken a teljes időre számított kiadás.

A hitelkiváltásnak van azonban még egy plusz költsége: az új hitel igényléséhez szükséges értékbecslés, a szerződés közjegyzői okiratba foglalása és a földhivatali ügyintézés díja a példánkban szereplő hitelnél 130 000-150 000 forint kiadást is jelenthet. Ez természetesen némileg csökkenti a hitelkiváltással elérhető pénzügyi előnyt.

Van káros mellékhatása egy lakáshitel kiváltásnak?

Az egyértelmű pénzügyi előny mellett mindenképpen célszerű körbejárni azt is, hogy lehet-e káros mellékhatása egy hitelkiváltásnak?

Jelentős mennyiségű lakástakarékpénztári (LTP) megtakarítás jár le például mostanában, ezeket pedig sok esetben egy meglévő lakáshitel elő- vagy végtörlesztésére fordítják. Már csak azért is, mert a fogyasztóbarát lakáshitelek LTP-ből költségmentesen törleszthetők elő, ami átlagosan néhány tízezer forint megtakarítást eredményezhet. Jó hír, hogy egy meglévő lakáshitel akár fogyasztóbarát lakáshitellel is kiváltható, így a hitelcsere miatt nem vész el ez a lehetőség.

A gyermekvállalást tervező családok számára kritikus kérdés, hogy a hitelkiváltás miatt vajon nem veszítik-e el a gyerekek után járó jelzáloghitel-csökkentés lehetőségét, hiszen a második gyermek érkezésekor 1 millió forinttal, míg a harmadiknál további 4 millió forinttal farragható le a fennálló lakáshitel tőketartozása. Jó hír, hogy a jelzáloghitel-csökkentés a kiváltási célú hitelekre is vonatkozik, amennyiben az eredeti hitel megfelelt a tartozás-csökkentés feltételeinek és az új hitel nem haladta meg a kiváltott hitel összegét. (Vagyis a kiváltáson felül nem vettünk fel plusz összeget.)

Érdemes előre felkészülni

A lakáshitel kamatok alakulását nehéz előre megjósolni, ám az ezt közvetve befolyásoló mutatók (pl.: BIRS, BUBOR) alakulása azt jelzi előre, hogy érdemes lehet felkészülni egy jövőbeni hitelkiváltás lehetőségére. Azért célszerű előre gondolkodni, mert a sikeres hitelkiváltás alapvető feltétele, hogy az igénylés időpontjában hitelképesek legyünk, vagyis rendelkeznünk kell megfelelő összegű jövedelemmel és legalább három hónapos folyamatos munkaviszonnyal. Ez utóbbival kapcsolatban fontos, hogy ne álljunk próba- vagy felmondási idő alatt.

Természetesen a hitelkiváltás feltétele az is, hogy a meglévő hitelünkkel ne legyünk elmaradásban, de a rossz adósokat tartalmazó KHR adatbázisban való jelenlét is kizáró ok.