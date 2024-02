Ez most a leghamisítottabb forintbankjegy: bárkinél lapulhat egy, megütheted a bokád

A készpénzforgalomból 363 darab forinthamisítványt szűrtek ki tavaly a harmadik negyedév végéig – írja a Világgazdaság.

Az MNB közlése szerint 2022-ben 518 darab hamis címletet találtak a hatóságok az itthoni pénzforgalomban. 2023-ban a harmadik negyedévig összesen 363-at, ami előrevetíti azt is, hogy a tavalyi év kedvezőbb lehet a pénzhamisítás tekintetében, mint az azt megelőző. Közölték azt is, a hamisítványok döntő többsége a 20 ezer és a 10 ezer forintos bankjegyek közül kerül ki. Ezen felül a hatóság közölte azt is, hogy a jegybank szakértői 2362 darab különböző valutahamisítványt, ezen belül is legnagyobb számban 2270 darab hamis euróbankjegyet vizsgáltak meg 2023 szeptemberéig. Ez viszont jelentős ugrás 2022-höz képest, amikor mindössze 480 hamis eurót találtak.