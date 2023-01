Óriási bajban a magyar mezőgazdaság: már a januári időjáráson is rengeteg múlik

Egyelőre nem volt még tartós hideg Magyarországon az elmúlt hetekben és hónapokban, ami pedig koránt sem kedvez hosszútávon a mezőgazdaságnak. Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke elmondta az Inforádiónak-nak, hogy miért is kedvezőtlen az enyhe idő a mezőgazdaságra – számolt be az infostart.hu.

Bár egyelőre még nyugalmi állapotban vannak a gyümölcsfák, így nem kell komoly károsodásra számítanunk ilyen táren, de Mártonffy Béla ennek ellenére arra figyelmeztet mindenkit, hogy ha korábban fognak fakadni a fák idén is és beköszönt egy későbbi fagy, akkor az akár meg is tizedelheti a termést.

Azonban nemcsak a gyümölcsfák vannak veszélyben, hiszen a mezőgazdaságnak is kedvező lehet, ha hó takarja el a földet. Ez azért probléma, mert a talaj vízkészletét az olvadó hó tartja fenn a későbbiekben, így, ha nem esik száraz lesz a tavasz és az öntözési rendszer Magyarországon nem alkalmas arra, hogy az egész országot ellássa vízzel. Ráadásul az sem mindegy, hogy hó vagy eső esik: bár az őszi esőknek köszönhetően valamennyire visszatöltődött a talaj víztartalma, de a hó ennek ellenére is elengedhetetlen lenne. Mindezek mellett a fagyok gyérítik a károkozókat és a kártevőket, ami a növényvédelmi költségeket is csökkenti.