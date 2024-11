Tucatjával vásárolja ezt most a patikában rengeteg magyar: fogalmuk sincs, hogy függőséget okoz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tavalyhoz képest közel duplájára nőtt az orrspray-függők száma egy reprezentatív felmérés alapján. A friss kutatásból kiderül az is, hogy kevesebben gondolják orrspray-függőnek magukat, mint akik valójában azok. Jelenleg saját bevallása szerint minden tizedik honfitársunk nem tud létezni ún. hatóanyagos orrspray nélkül, aminek a leírásán pedig szerepel, hogy használatuk csak 5-7 napig javasolt. Ez a modern függőségünk pedig nemcsak drága, de bosszantó is, sőt, veszélyes is lehet, hiszen akár még szaglásvesztést is okozhatunk magunknak. Elenyésző azok száma, akik tudják, hogy a hozzászokás veszélye nélkül fiziológiás sós oldatot vagy tengervizes orrspray-t is használhatunk a betegségek megelőzésére vagy az orr kidugítására.

Míg tavaly a magyarok 6 százaléka, addig idén már minden tizedik bevallja, hogy vagy napközben vet be többször ún. hatóanyagos, érszűkítő orrspray-t, hogy tudjon dolgozni, vagy este, hogy el tudjon aludni, esetleg is-is – mutatják a Sterimar tavalyi és idei reprezentatív felmérésének adatai. Vélhetően most még ennél is magasabb azon magyarok aránya, akik a tájékoztatóban szereplő 5-7 napos javallati időn túl is használnak ilyen készítményeket, hiszen a felmérésben részt vevők 14 százaléka szerint van legalább egy orrspray-függő a környezetükben. Akik pedig sokszor fújnak az orrukba, azoknak érezhetően megterheli a pénztárcájukat is ez a függőség. A felmérés eredményei alapján jelenleg minden huszadik magyar évente százezer forintnál is többet költ orrspray-re. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Miért dugul be ilyen gyakran az orrunk, mit tehetünk ellene? Az utóbbi években egyre többen keresik fel dr. Tóth Eszter, fül-orr-gégészt olyan panasszal, hogy szinte a semmiből huzamosabb ideig tartó orrdugulásuk lett, és nincsen igazolható allergiájuk. Mindezt kiválthatja akár a megnövekedett stressz miatt sűrűbben jelentkező orr- és felsőlégúti fertőzés is. A bedugult orr pedig az életminőségünket is rontja. A kutatás alapján számottevő azok aránya, akik a bedugult orr miatt nem tudnak aludni, és ezért állandóan fáradtnak érzik magukat. Nincs mese, az orrdugulást érdemes kezelni. „Azt tapasztalom, hogy vannak már tudatosak, akik igyekeznek elkerülni az orrspray-függőséget. Ugyanakkor sokan félvállról veszik és nem számolnak azzal, hogy a patikában vény nélkül vásárolható, ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagokat tartalmazó orrspray-k elhúzódó használata irritálhatja és kiszáríthatja az orrnyálkahártyát, és akár véres orrváladékozást és szaglásvesztést is okozhatnak" – mondta dr. Tóth Eszter. Az érszűkítő orrspray-k használata akár egy ördögi körként is leírható. A helyzet az, hogy ezek a lohasztó orrcseppek szűkítik az ereket az orrban, így csökkentik a szövetközi nedvek mennyiségét, és – hurrá – gyorsan kidugítják az orrot. Igen ám, de ez a hatás elég gyorsan elmúlik, és az újra tág erekből a szövetközi nedvek gyorsan visszaáramlanak az orrkagylóba, és sokszor szinte duzzadtabbak lesznek, mint előtte voltak. Ezután természetes, hogy újra fújunk az orrunkba, hiszen levegőt szeretnénk kapni. De nem mindegy, hogy ezt mennyi ideig tesszük. A szakértő felhívja arra a figyelmet, hogy az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket 5-7 napon keresztül biztonságosan alkalmazhatjuk, és remélhetően ennyi idő alatt el is múlik az orrdugulásunk. Ha azonban ennél hosszabb ideig is fennáll az orrdugulás, akkor a szintén vény nélkül elérhető fiziológiás sós oldatot vagy tengervizet tartalmazó készítményeket érdemes alkalmazni, amit a hozzászokás veszélye nélkül egyébként bármikor bevethetünk az általános orrhigiénia érdekében is. Ha a problémát semmi nem oldja meg, akkor szakembert kell felkeresni. Orvosi értelemben orrspray-függőségről akkor beszélünk, amikor valaki ezeket az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket 5-7 napon túl alkalmazza, hiszen ezek megváltoztathatják az orrnyálkahártya működését és érzékenységét. Orrspray-k hatóanyaguk szerint Nyálkahártya lohasztó szerek: gyorsan és erőteljesen csökkentik az orr nyálkahártyájának duzzanatát, éppen ezért könnyen rájuk is lehet szokni.

Nazális szteroidok: vényköteles gyulladáscsökkentő hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek az orrüregbe permetezve gátolják az immunrendszer gyulladásos válaszát. Kevésbé addiktívak, de ezek esetében is fontos követni az orvos által előírtakat a használat terén.

Fiziológiás sós oldatok és a tengervizes orrspray-k: hatékonyan segíthetnek allergiás tünetek vagy megfázásos tünetek esetén is a pollenek kimosásában, a kórokozók eltávolításában és a nyálkahártya hidratációjában, a nátha megelőzésében és az egészséges orrhigiénia fenntartásában. Nem jellemző a hozzászokás, hosszabb ideig biztonsággal alkalmazhatóak, beépíthetőek a napi rutinba is.

