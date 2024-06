Nagyon komoly veszélyben lehet több millió magyar egészsége: lehet, hogy erről eddig nem is tudtak

Egy friss kutatás kimutatta, hogy a szintetikus-szerves fluorvegyületek felhalmozódása a herékben károsíthatja a spermiumokat és befolyásolhatja az utódok egészségét, például májbetegségek és magas koleszterinszint formájában. Ez minden eddiginél jobban rámutat az apák egészségi állapotának következő generációkat érintő hatásaira - írta cikkében a The Guardian.

Egy friss kutatás kimutatta, hogy a szintetikus-szerves fluorvegyületek (PFAS), amelyeket "örökkévaló vegyi anyagoknak" is neveznek, felhalmozódnak a herékben. Ez az első alkalom, hogy ilyen megállapításra jutottak a kutatók, bár korábban is vizsgálták már a problémakört. Mint írták: ezek a vegyületek károsíthatják a spermiumokat egy kritikus fejlődési szakaszban, ami férfi utódoknál májbetegségekhezhez és emelkedett koleszterinszinthez vezethet. Az eredmények egereken végzett vizsgálatokon alapulnak.

Richard Pilsner, a Wayne State University School of Medicine kutatója és a tanulmány társszerzője szerint ezek az eredmények azt sugallják, hogy az apai expozíció is jelentős hatással van az utódok egészségére és fejlődésére.

A PFAS vegyületek egy nagy csoportot alkotnak, amelyek víz-, folt- és hőállóságot biztosítanak a termékeknek. Ezek a vegyületek nem bomlanak le a természetben és felhalmozódnak az emberi szervezetben, összefüggésbe hozhatók rákos megbetegedésekkel, születési rendellenességekkel és más súlyos egészségügyi problémákkal.

A kutatás szerint a PFAS vegyületek befolyásolják a spermiumok DNS-metilációját, egy olyan folyamatot, amely befolyásolja a gének aktivitását. Ez örökölhető és hatással lehet az utódok korai életkorbeli fejlődésére és későbbi egészségére. Különösen a máj koleszterintermelődését befolyásolhatja ezáltal.

Michael Petriello, kutató (és társszerzője a tanulmánynak) kiemelte, hogy bár leggyakrabban a vérben és májban halmozódnak fel ezek a vegyületek, most már tudjuk, hogy a herékben is megtalálhatóak. A tanulmány alacsony expozíciós szinteket vizsgált, beleértve az ipar által általában biztonságosnak tartott rövid szénláncú PFAS-okat is.

A PFAS expozíció elsősorban vízen és élelmiszeren keresztül történik. Az új szövetségi határértékek bevezetése mellett ajánlott kerülni tapadásmentes főzőedényeket és vízálló nyugázatot használni annak érdekében, hogy csökkentsük ezen vegyi anyagokkal való érintkezést.