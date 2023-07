Még mindig fertőz a koronavírus: ebben a városban emelkedett a koncentráció

Pénzcentrum/MTI Link a vágólapra másolva

Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán a honlapján. Azt írták, az országos átlagot nézve a 26. héten is stagnált az örökítőanyag-koncentráció, de azért akadnak eltérések. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a stagnálást egyben azt is jelenti, hogy a koronavírus folyamatosan jelen van, hiába van nyár, és fertőz - ez derül ki a szennyvíz adatokból.

A városok többségénél stagnálás mérhető, míg csökkenés Békéscsabán, Miskolcon, Veszprémben és Zalaegerszegen tapasztalható. Enyhe emelkedés egyedül Pécsett jelentkezett - írták. Hozzátették: a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a városok felénél a "mérsékelt", a többi helyen az "alacsony" tartományban van. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Országos átlagot nézve továbbra is stagnál a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja. Városaink többségénél stagnálás mérhető, míg csökkenés Békéscsabán, Miskolcon, Veszprémben és Zalaegerszegen tapasztalható. Enyhe emelkedés egyedül Pécsett jelentkezett. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja a városok felénél a mérsékelt, a többi helyszínen az alacsony tartományban van:

