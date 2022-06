Milyen oltások vannak Magyarországon? Itt a választható és a kötelező oltások listája

A kötelező oltás kérdése rendkívül megosztó téma az egész világon, hiszen ritka esetekben, de előfordulhatnak különféle mellékhatások, melyektől mindenki félti saját, illetve gyermeke egészségét – azonban a kötelező oltások rengeteg potenciálisan veszélyes, akár halálos betegségtől megvédik a társadalmat. Milyen oltások vannak Magyarországon, melyek a kötelező oltások, az ajánlott oltások és a szabadon választható oltások?

Cikkünkben minden fontos információt elárulunk a magyar kötelező oltások kapcsán: miért kötelező az oltás, az egészségügyi dolgozók kötelező oltás terén milyen elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek? Mekkora az oltások száma, milyen oltások vannak csecsemők, gyerekek és kamaszok részére? Az oltás kötelező mindenkinek? Milyen oltások kellenek a kutyának, hogy őróluk se feledkezzünk meg?

Miért kötelező az oltás?

A védőoltások nem csak Magyarországon, hanem kevés kivételtől eltekintve a világ minden országában kötelezőek, ugyanis mind a mai napig rengeteg potenciálisan veszélyes betegség van a bolygónkon, amelyeket nem csak egzotikus országokba elutazva, hanem akár a tömegközlekedésen, vagy csak egy egyszerű kullancscsípéstől is elkaphatunk. Gondoljunk csak vissza a történelemórákra az iskolában: a középkori pestisjárványok hogyan tizedelték meg csak az európai népességet, mi történt a spanyolnátha idején, sőt, nem is kell ilyen messzire mennünk, hiszen az emberiség a közelmúltban is átélt egy hasonló léptékű traumát, mégpedig a koronavírus járvány formájában.

A védőoltások, avagy kötelező oltások akkor hatékonyak, ha az egész népesség immunizálva van a betegségek ellen (ez leggyakrabban a legyengített, elölt kórokozó beadásával történik), hogy azok ne tudjanak terjedni, sőt, fel se tudják ütni a fejüket egy új járvány vagy veszélyes gyermekbetegség formájában – ez nem csak az egyén, hanem az egész társadalom védelmét szolgálja.

Kötelező oltások Magyarországon

Magyarország az oltás kötelező mivolta és az oltások száma tekintetében az európai normákhoz híven az élenjáró országok közé tartozik. Az oltások száma egyébként folyamatosan növekszik, legutóbb, 2014-ben a HPV elleni védőoltást is felvették a palettára, igaz, utóbbi nem kötelező oltás, hanem csak választható. Az oltások Magyarországon a következőképpen alakultak:

1876: Himlő elleni védőoltás

1887: Himlő elleni újraoltás

1938: Diftéria elleni védőoltás

1942: Tetanusz elleni védőoltás

1954: Di-Per-Te oltások bevezetése (diftéria-szamárköhögés-tetanusz); Ti-Te oltások bevezetése (tífusz-tetanusz)

1958: BCG oltás bevezetése

1960: Gyermekbénulás elleni (Sabin-OPV) oltások

1969: Kanyaró elleni oltások bevezetése (kampányoltás 9. hónapos korban); dT oltások bevezetése 11 éveseknél

1974: Változások a kanyaró elleni oltások rendszerében, 1978-ig (folyamatos,1978-1991-ig 14 hónapos korban)

1979: Himlő elleni oltás megszűnik

1989: Rubeola elleni oltások bevezetése; Morbilli újraoltás elrendelése 11 éveseknek

1990: Morbilli-rubeola (bivalens) oltások

1991: Morbilli-mumpsz-rubeola (trivalens) oltások

1992: Gyermek-bénulás elleni védőoltási rendszer változása (első oltás IPV, utána OPV); MMR 15 hónapos korban

1999: Haemophilus influenzae b oltás bevezetése; Morbilli-mumpsz-rubeola újraoltás (morbilli helyett); Hepatitis B elleni oltás bevezetése (VIII. osztály)

2001: Import BCG alkalmazása

2002: Megszűnt a BCG revakcináció, tuberkulin szűrővizsgálat; DTP III. és OPV oltások folyamatos oltás; Hepatitis B 2 oltásos séma bevezetése

2006: DPTa+IPV+Hib oltóanyag bevezetése 2 hónapos kortól (2005. pktóber 31. után születettek) – csak IPV (OPV-t már kaptak); DPTa+IPV+Hib előrehozása 18 hónapos korra 3 éves korról (2004. január 30. után születettek)

2008: Önkéntes védőoltás konjugált pneumococcus vakcinával (PCV-7) 2 hónapos kortól

2009: 11 évesek újraoltása dpaT tartalmú oltóanyaggal (eddigi dT helyett)

2010: 13 éves korosztály VII. osztály hepatitis B oltása

2011: Önkéntes védőoltás konjugált pneumococcus (PCV-13) vakcinával 2 hónapos kortól

2014: Pneumococcus elleni védőoltás – kötelező (PCV-13); HPV elleni védőoltás kötelezően falajánlandó/választható (7. osztályos lányok)

Melyik oltás kötelező, melyik ajánlott?

A következő táblázat összefoglalja, hogy milyen oltások vannak Magyarországon jelenleg, melyek ezek közül a kötelező oltások, illetve melyik védőoltást választhatjuk ingyenesen vagy önköltségesen. Nézzük, mit kell tudnunk a kötelező oltás tekintetében, milyen kötelező oltások várnak gyermekeinkre, milyen kötelező oltásokon estünk át mi magunk is és melyik kötelező oltás milyen betegség ellen véd!

Kötelező oltások Magyarországon (forrás: védem.hu)

Koronavírus elleni védőoltás: nem kötelező, de erősen ajánlott

Rendkívül megosztó kérdés a kötelező covid oltás bevezetése, amelyet jelen állás szerint Magyarországon elvetettek, hiszen hiába járunk már a Covid-19, azaz a koronavírus járvány harmadik évében, a lakosság jelentős hányada nem nyitott az új védőoltások beadatására. Korábban az állam olyan megszorításokkal próbálta elérni az oltás felvételét, mint például a védettségi igazolvány bevezetése, azonban a rendszert nem sikerült stabilizálni, így előreláthatóan a jövőben, ahogy a járvány is egyre alábbhagy, nem lesz ezekre szükségünk.

A koronavírus elleni oltás tekintetében a lakosságot megosztó kérdések közé tartozott az is, hogy milyen oltások vannak, melyik oltás hogyan véd a betegség ellen, hiszen a jól megszokott, legyengített kórokozót tartalmazó oltások mellett megjelentek az új MRNS-alapú oltások is, melyeket szintén félelem fogadott – ehhez azonban hozzájárultak tévhitek is.

Az egészségügyi dolgozók kötelező oltása

A kötelező oltás teljesen más értelmet nyer az egészségügyi dolgozók tekintetében, hiszen ők nap mint nap magas rizikófaktorú környezetben dolgoznak. Az egészségügyi dolgozók és az általuk gondozott betegek védelme érdekében az állam kötelezővé tette a koronavírus elleni védőoltást. A jogszabály nem tesz különbséget a következő szolgáltatók között:

az alapellátást,

az ügyeleti ellátást,

a járóbeteg-szakellátást,

a diagnosztikát,

a fekvőbeteg-szakellátást,

a mentést igénylő ellátást,

a betegszállítást,

a bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást,

a fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátását (dolgozók és fogvatartottak alapellátását),

és a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző alkalmazottak számára kötelező oltás a koronavírus elleni védőoltás.

Kötelező oltás alóli kivétel: azoknak az egészségügyi dolgozóknak nem kell ez a kötelező oltás, akik orvosi szakvéleményt tudnak felmutatni arról, hogy egészségügyi állapotuk ezt nem teszi lehetővé.

Milyen oltások kellenek a kutyának?

Ahogy az embereknek, úgy az állatoknak, kiváltképp a kutyáknak, macskáknak, akikkel napi szinten érintkezünk és töltünk időt együtt, szüksége van kötelező oltásokra. A különféle, állatokat fertőző betegségek többsége az emberre nem veszélyes, azonban találkozhatunk olyan kórokozókkal, amelyek harapás útján minket is megfertőzhetnek. Utóbbi kategóriába tartozik a veszettség elleni oltás, amit az emberek – különösen az állatokkal foglalkozó orvosok, gondozók – részére ajánlott beadni.

A kutyák kötelező oltásai a következőképpen néznek ki: