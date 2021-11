Megint előkerült a magyar kórházak réme: pocsék a helyzet a negyedik hullám közepén

Tarthatatlanná vált a betegellátás minősége a kritikus ápolóhiány miatt, sőt vannak területek, ahol nincs is ellátás – adta hírül az RTL Klub Híradója.

A csatornának a gondokról az Orvosi Kamara győri elnöke beszélt. Szijjártó László azt is elmondta, hogy korábban önkénteseket képzett csapatával, hogy segíthessenek a Covid osztályokon, és ezzel csökkentsék azok leterheltségét. Most azonban értetlenül áll az előtt, hogy szerinte a negyedik hullámban nagy szükség lenne rájuk, mégsem engedik be őket a kórházakba.