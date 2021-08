Kemenesi Gábor megmutatta: ezért fontos a harmadik oltás, főleg 60 év felett

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy izaeli adatsorral mutatta be Kemenesi Gábor, hogy miért is fontos a harmadik oltás. Mint írta, a harmadik dózis látványosan csökkenti a delta variánssal való fertőzés esélyét, még a két vakcinadózishoz képest is.

Kemenesi Gábor a Facebook-oldalán mutatott be egy adatsort Izraelből, ahol több mint hat hónapja átoltották a 60 év feletti lakosságot. A virológus elmondta, hogy az alábbi ábra a delta variáns által okozott járványhullámra vonatkozik és a függőleges tengelyen a százezer főre vetített fertőzések számát mutatja. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! "Vakcina nélkül rossz a helyzet (legnagyobb esély a fertőzésre), két dózissal látványosan jobb és ami a lényeg – a harmadik dózis látványosan csökkenti a delta variánssal való fertőzés esélyét, még a két vakcinadózishoz képest is" - hívta fel a figyelmet. Mint kifejtette, a 60 év felettiek esetében a gyorsabb immunmenória-vesztés állhat ennek hátterében, de ez mindenképp egyértelmű bizonyíték arra, hogy van értelme a harmadik oltásnak. Noha Izraelben Pfizerrel oltottak, az általános gyakorlati haszna a vakcináknak jól látszik, a többi esetén is hasonlóra lehet számítani - tette hozzá. Harmadik oltásra fel, mert a „delta-hullám" minden eddigi jel szerint érkezik! – figyelmeztetett Kemenesi Gábor. Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA

