Elszakadt egy fontos kábel a Balti-tenger fenekén: mégis, mi történhetett?

A Cinia sajtótájékoztatón közölte, abból indulnak ki, hogy a kábel külső behatásra, például egy tengerfenéken végigszántó horgony vagy halászháló miatt megszakadt. Az incidens a svéd felségvizeken, Oland sziget déli csücskénél történt, távol a forgalmas hajózási útvonalaktól.

A német és a finn külügyminisztérium egy közös nyilatkozatban aggasztónak nevezte a történteket. "Az a tény, hogy egy ilyen incidens azonnal felveti a szándékos rongálás gyanúját, nagyon beszédes korunk ingatag helyzetéről" - olvasható az állásfoglalásban, amely a történtek gondos kivizsgálását jelentette be.

We are deeply concerned about the severed cable in the Baltic Sea, raising suspicions of intentional damage. An investigation is underway. Our shared security relies on protecting critical infrastructure. Full statement by @ElinaValtonen and @ABaerbock: https://t.co/jfgHlFLduP pic.twitter.com/5oM46cFZdb