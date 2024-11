Covid-amnesztiát hirdetett a kormány: rengetegen lehetnek jogosultak kártérítésre

Robert Fico szlovák miniszterelnök ismét felszólal a koronavírus-járvány alatti intézkedései ellen, most azonban egészen új megközelítéssel: egy úgynevezett Covid-amnesztiát terjesztett elő, amely visszafizetné a járvány alatti szabálysértésekért kiszabott büntetéseket.

Robert Fico korábban sem tartotta vissza magát a járványellenes intézkedések bírálatától, sőt, 2021-ben tüntetést is szervezett az akkori kormány korlátozásaival szemben. Az újraválasztása óta a kormány elé olyan jelentést nyújtott be, amely a járványt „bioterrorista akcióként” és egy „Covid-19-pandémia kódnéven futó, kitalált hadműveletként” jellemzi. Fico ezen felül az mRNS alapú oltóanyagok felfüggesztését is javasolta - írja a 444.hu.

Most, kínai útjáról hazatérve, Fico a kormány elé terjesztette a Covid-amnesztia javaslatát, amely alapján az állam visszatérítené a korlátozások megsértése miatt kiszabott bírságokat. Ez a támogatás nemcsak a büntetéseket érinti, hanem azok pénzét is visszaadná, akik az állami karanténintézményekben fizettek az ellátásért. A miniszterelnök szerint a kifizetésekhez szükséges több mint 3 millió euró nem jelentene nagy terhet az államkasszára.