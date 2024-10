Már csak ez hiányzott: brutál geomágneses vihar csap le a bolygóra, mi sem ússzuk meg

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Egyesült Államok egyes déli területein is látható lehet a sarki fény egy erőteljes napkitörés következtében - számolt be a CNN. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Űridőjárás-előrejelző Központja szerint a jelenség olyan államokban is megfigyelhető lehet, mint Alabama vagy Észak-Kalifornia. A súlyos napvihar kommunikációs zavarokat és áramkimaradásokat okozhat.

A napvihar csütörtökön érte el a Földet, és várhatóan péntekig tarthat. Az eredetileg 4-es fokozatúnak minősített vihar óránként 2,4 millió kilométeres sebességgel érkezett bolygónkhoz. A szakértők szerint a jelenség akár G5-ös, azaz szélsőséges geomágneses viharrá is erősödhet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Shawn Dahl, az Űridőjárás-előrejelző Központ szolgáltatási koordinátora egy sajtótájékoztatón elmondta: "A geomágneses viharok hatással lehetnek a földközeli pályán és a Föld felszínén lévő infrastruktúrára." A központ ezért értesítette az illetékes hatóságokat és szolgáltatókat, hogy készüljenek fel az esetleges zavarokra. A napkitörések és koronakidobódások következtében létrejövő geomágneses viharok sarki fényeket okoznak. Ezek a látványos égi jelenségek a Föld sarkai körül táncolnak, és északi fényként (aurora borealis), illetve déli fényként (aurora australis) ismertek. A jelenlegi előrejelzések szerint a sarki fények valószínűleg a közép-keleti államokban és az alsó középnyugaton lesznek láthatóak. A Nemzeti Óceán- és Légköri Hivatal azt javasolja, hogy az érdeklődők használják a központ sarki fény műszerfalát, amely folyamatosan frissülő információkat nyújt a jelenség várható megjelenési helyeiről. Az észlelés esélye az évszaknak köszönhetően megnőtt, mivel korábban sötétedik. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A szakértők szerint az e heti vihar valószínűleg nem múlja felül a májusban tapasztalt G5-ös vihart, amely a történelem legsikeresebben enyhített űridőjárási vihara volt. A tudósok továbbra is figyelemmel kísérik a naptevékenység alakulását, hogy pontosabban meghatározhassák a jelenlegi napciklus csúcspontját. Dahl hozzátette: "Jelenleg a napmaximum közepén vagyunk, csak azt nem tudjuk, hogy elértük-e már a csúcsot. Ezt később döntjük el, és ez valamikor idén vagy akár a jövő év elején is bekövetkezhet."

Címlapkép: Getty Images

