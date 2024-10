Bővül a kkv-hitelprogram: ennek sok budapesti vállalkozó örülhet

Már a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozásoknak is rendelkezésére áll az európai uniós forrású KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogram, amely nulla százalékos fix kamat mellett kínál finanszírozást új fejlesztésekre és értéknövelő beruházásokra. A vidéki régiók vállalkozásai már az idei év tavaszától benyújthatják kölcsönkérelmüket a KKV Technológia Plusz Hitelprogram keretében, ősztől pedig azoknak a kkv-knak is megnyílik a lehetőség, amelyek fővárosi székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen végeznek technológiai korszerűsítést. A 73,19 milliárd forint keretösszegű budapesti program szintén a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által kialakított MFB Pont Plusz vállalati hálózaton keresztül, az MBH Bank és a Gránit Bank megkülönböztetett fiókjaiban lesz elérhető.

Október 28-tól igényelhető az európai uniós forrásból megvalósuló, a GINOP Plusz program 1. prioritásához tartozó KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogram (GINOP Plusz-1.4.4-24). A szeptember végén közzétett felhívásnak megfelelően a hitelprogram célja a hazai kkv-k termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül. A hitelprogram továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásait támogatja, ahol a vállalkozások rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektetnek be, azonban a tőke- és hitelpiaci feltételek akadályozzák számukra a finanszírozást.

A KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogram olyan technológiai korszerűsítést célzó beruházások finanszírozására vehető igénybe, mint például új tárgyi eszközök beszerzése, beleértve az információs és kommunikációs technológiai eszközöket is (ezek a tárgyi eszközök beszerzésén belül legfeljebb 30 százalékban támogathatók). Emellett, új építkezés kivételével lehetőség nyílik ingatlan átalakításra, bővítésre, felújításra és korszerűsítésre, mindezt az összes elszámolható költség legfeljebb 50 százalékáig. A program támogatja elektromos járművek, megújuló energiatermelő eszközök beszerzését is. Ezenkívül 30 százalékban a beruházáshoz kapcsolódó készletek vásárlása, illetve 20 százalékban immateriális javak beszerzése is finanszírozható.

A 73,19 milliárd Ft keretösszegű hitelprogramban a vállalkozások ügyletenként 5 millió és 50 millió forint közötti hitelösszeget igényelhetnek, a teljes futamidő alatt fix, 0%-os kamat mellett. A jelenlegi konstrukciót kizárólag olyan projektekre lehet igényelni, amelyek megvalósítási helyszíne Budapesten bejegyzett székhely, telephely vagy fióktelep.

A fővároson kívüli beruházásokhoz a 155,54 milliárd forint keretösszegű KKV Technológia Plusz Hitelprogramra már idén tavasztól jelentkezhetnek a vállalkozások.

„Az EU egyik legfelkészültebb hálózatával már a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozásokat is támogathatjuk abban, hogy a források gyorsan és hatékonyan a piacra jussanak. A két hitelprogramon keresztül összesen 228,73 milliárd forintnyi keretösszeggel járulhatunk hozzá a magyar kkv-szektor fejlesztéséhez, beruházásainak élénkítéséhez” – mondta Sipos-Tompa Levente, az MFB Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A pályázatok benyújtására 2024. október 28-tól nyílik lehetőség, az országszerte megtalálható MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank és a Gránit Bank megjelölt fiókjaiban. Az igényléshez szükséges további információkat és a hitelprogram felhívását a www.mfb.hu oldalon, illetve a www.palyazat.gov.hu oldalon érhetik el az érdeklődők.