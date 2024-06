Meva: szolgáltatás export csúcstechnológiával a fenntarthatóság jegyében (x)

A mintegy nettó 3 milliárd forintos beruházás után megkezdte működését a Meva regionális szolgáltatási központja Dunkaeszin. Innen a zsalukarbantartási, –javítási és –tisztítási szolgáltatást nemcsak magyar, hanem hamarosan a nyugat-európai kivitelezők is igénybe vehetik.

Az építőiparban tapasztalható kereslet-visszaesés ellenére a 2023-ban 2,5 mrd Ft nettó árbevételt elért, és 30 éve Magyarországon működő MEVA Zsalurendszerek Zrt. életében kiemelt jelentőségű a Dunakeszin most elkészült zöldmezős beruházás. Regionális logisztikai központként működve az új üzem csúcsidőben akár nyugat-európai kivitelezések minőségi beszállítója is lehet. Az új telephelynek mind a kialakítása, mind pedig üzemeltetése energiatakarékos és jövőbe mutató; a működés minden területére a csúcstechnológia alkalmazása jellemző. Az új üzemben az eddig Magyarországon elérhetőhöz képest jelentősen megnőtt tisztítási- és javítási kapacitás: ez műszakonként már most eléri a 350 m2-t.

Akár a telephely tervezését és építését, akár annak működését nézzük, az minden elemében messzemenőkig megfelel a cég évtizedek óta követett filozófiájának. Ennek mentén alkotta meg évtizedekkel ezelőtt az azóta is piacvezetőként kínált, számtalanszor újrahasznosítható, környezetbarát műanyag zsaluhéjat.

– mondta el Botta D. Mihály, a MEVA Zsalurendszerek Zrt. magyarországi vezérigazgatója.

Szolgáltatásexport a ma ismert legkorszerűbb technológiával

Az új regionális központban alkalmazott zsalutisztítási technológia az Európában alkalmazott legmodernebb. Egyedi innováció, és a zsaluiparban egyedül a MEVA új központjában alkalmazzák a teljes mértékben automatizált, emberi erőt nem igénylő mosóautomatát. Ezzel kapcsolatosan már a tervezésnél szempont volt, hogy a mosócsarnokban a keletkező víz tisztításának és újrahasznosításának lehetősége biztosított legyen. Az itt beépített teljesen automata csiszolóberendezésből, amely a MEVA keretes zsalurendszereinél alkalmazott műanyag kompozit zsalutábla polírozását végzi, mindössze néhány működik a világon.

Helyszíni oktatás a szerkezetépítőknek és a jövő szakemberinek

A telephely fontos része az a 400 m2-es bemutató csarnok, ahol egy korszerű oktatóterem is helyet kap. Ezzel a műanyag zsaluhájak területén piacvezető gyártó régi terve vált valóra, hiszen ezentúl házon belül valósulhatnak meg a szakemberek körében népszerű továbbképzések. Ezek az oktatási intézmények tanulóit, a jövő szakembereit és természetesen a szerkezetépítő cégek munkatársait várják, akik a legkorszerűbb zsaluk alkalmazásának lehetőségeit, és a látszóbeton felületeknél egyre gyakrabban alkalmazott műanyag zsaluhéj hegesztési és polírozási fogásait ismerhetik meg.

Telephelyfejlesztés a fenntarthatósági elvek mentén

Mind az irodák, mint a csarnokterek a ma ismert legkorszerűbb műszaki megoldásokkal épültek. A 25 000 m2 területen felépült új cégközpont 3000 m2-es területű csarnokában kaptak helyet az irodák és egy 400 m2, oktatásokra is alkalmas bemutató csarnok, a lakatosüzem, a kisalkatrész raktár és az 1400 m2-es mosócsarnok. A kiszolgálás rugalmasságát a 18 000 m2-es térkövezett tárolótér segíti.

Az irodai mennyezethűtés és –fűtéstől, a legkorszerűbb led világítóberendezések és energia-visszanyerős levegőkeringtető rendszerekig, valamint a kuriózumnak számító, a csarnokterekbe telepített padlófűtésig – ilyen korszerű műszaki megoldások szolgálják az új üzem dolgozóit és az oda érkező vásárlókat, fuvarozókat, kivitelezőket vagy éppen a jövő, még az oktatási intézményekben tanuló szakembereit. Az épület hűtési-fűtési energiáját talajszondák és víz-víz hőszivattyú rendszerek biztosítják. A károsanyag kibocsátás jelentős csökkentése érdekében folyamatban van a belső égésű homlokvillás targoncák elektromos targoncára történő cseréje. Az ehhez szükséges energia- felhasználás kézben tartását segíti majd a közeljövőben a teljes tetőfelület napelemekkel történő fedése, amihez a jelentős teljesítményű energiatárolók is kapcsolódnak majd.

A cég évtizedek óta követett gondolkodásmódjához illeszkedik a regionális szolgáltatási központként működő új telephely kialakításának minden részlete, amellyel célunk – természetesen a sikeres üzleti tevékenység mellett ­–, hogy a lehető legkevesebb energiafelhasználással, a lehető legkisebb ökológiai lábnyommal működve, a fenntarthatósági elveket messzemenőkig figyelembe véve mutassunk példát a magyar gazdaságban.

Nézzen szét azok között az épületek között, amelyek zsaluzásához a Mevát választották.

