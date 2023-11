Brutál havazás érte el Magyarországot: kijött a friss térkép, hol várható még hóesés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több helyre is megérkezett a tél: az ország középső részén és a Tisza vonalán is havazott szombat éjjel. Az előrejelzések szerint vasárnap és hétfőn is hóesésre lehet számítani az ország több részén.

Az ország középső tájain több helyre megérkezett az idei első hó. Szombat este volt, ahol az egy-két centis hótakaró meg is maradt. Például Cegléden rövid idő alatt nagyjából egy centiméter vastag hótakaró borította be a várost - számolt be az Időkép. Nemcsak Cegléden, a Tisza vonala mentén több helyen ömlött intenzíven a hó. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az előrejelzések szerint vasárnap gomolyfelhők zavarhatják időnként a napsütést, és több tájegységünkön ismét kialakulhatnak futó hózáporok, graupelzáporok. Élénk, erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél. Reggel -8 és -1 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben 0-5 fokot mérhetünk. Hétfőn egyre többfelé megvastagszik a felhőzet, beborul az ég, a délutáni órákban a déli tájakon helyenként kisebb eső, keleten havas eső kialakulhat, miközben északkeleten elszórtan még futó hózáporokra lehet számítani. Egyes tájegységeinken élénk lehet a déli-délnyugati szél. A reggel ismét fagyos lesz, délután pedig 0-8 fokra van kilátás. Keddre egy mediterrán ciklon hozhat országos csapadékot, elsősorban északon és északkeleten havazhat, máshol inkább eső, havas eső lehet a jellemző. Több helyen élénk, időnként erős, akár viharos lehet a légmozgás. Napközben 0 és 8 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán nyugat felől tisztul az ég, az ország nagy részén több órára kisüt a nap, de keleten, északkeleten még havazhat. A szeles időben -2 és +5 fok közötti maximumokra van kilátás. Csütörötkön ismét többfelé valósznű vegyes csapadék, néhol akár ónos eső. Itt a friss hótérkép Az Országos meteorológiai Szolgálat térképes előrejelzése szerint vasárnap délután a keleti, dél-keleti országrészben várható havazás: Hétfő estére pedig az észak-keleti országrészben eshet nagyobb mennyiségű hó: Címlapkép: Időkép

