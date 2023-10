Gigavihar csap le az országra ma: narancs riasztást adtak ki ezekre a megyékre

Ma napközben nyugat felől egy gyors mozgású hidegfront vonul át az országon, amely mentén és annak előterében is nagy területen 70 km/h feletti széllökésekre kell számítani.

Főként az ország déli részében 80-90 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. A hidegfront mentén zivatarok is várhatóak, amelyekhez a déli országrészben 90-110 km/h-s lökések is társulhatnak, de egy-egy intenzívebb gócban 110 km/h feletti lökés sem kizárt. Emellett a zivatarokat apró szemű jég, illetve intenzív csapadék (10-20 mm) is kísérheti. Estétől a légmozgás (várhatóan jelentősen) veszít erejéből - írja az OMSZ friss előrejelzésében.

Az ország északi felén nagy területen hullhat 20-30 mm-t meghaladó csapadék a nap folyamán, de a határhoz közeli és hegyvidéki tájakon néhol 50 mm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet.